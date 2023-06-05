https://sputniknews.com.tr/20230605/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-gorevi-torenle-fuat-oktaydan-devraliyor-1072017691.html
Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürüyor
Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürüyor
Bakanlıklarda devir teslim sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da görevi... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T10:20+0300
2023-06-05T10:20+0300
2023-06-05T11:17+0300
politika
cevdet yılmaz
fuat oktay
devir teslim
dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu
hakan fidan
cumhurbaşkanı yardımcısı
video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından merakla beklenen kabine üyelerinin açıklanmasının ardından, bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor. Dün birçok bakanlıkta devir teslimler gerçekleşti. Törenler bugün de devam ediyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı.Yılmaz, törendeki konuşmasında "Dünya zor bir dönemde geçiyor ama bu dönemde fırsatlar da var. 21. yüzyılın yükselen ülkeleri arasında olacağız. Şahlanma dönemi haline getireceğiz bu dönemi. Tarihi döneme bismillah derken çalışma arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun" dedi.Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslimDışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.Törende konuşan Çavuşoğlu "8 yıl taşıdığım bu bayrağı Fidan'a devrediyorum. Kurum kültürümüz birbirine benziyordu. En zor coğrafyalarda devletimizin bekasını birlikte koruduk." dedi.Fidan "Aynı derece mesuliyet gerektiren bakanlığa gelmemden dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.Aile Bakanlığı'nda devir teslim töreniAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.Bakan Özdemir Göktaş, "Çocuklarımı da anmak isterim. Onların artık binlerce kardeşi var, hepinizi saygı ile selamlıyorum" dedi.Enerji Bakanlığı'nda devir teslimEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı.Bayraktar'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230605/mecliste-yeni-haftada-2-gelisme-kabine-yemin-edecek-tbmm-baskani-secilecek-1072014993.html
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Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürüyor
Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürüyor
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cevdet yılmaz, fuat oktay, devir teslim, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu, hakan fidan, cumhurbaşkanı yardımcısı, video
cevdet yılmaz, fuat oktay, devir teslim, dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu, hakan fidan, cumhurbaşkanı yardımcısı, video
Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürüyor
10:20 05.06.2023 (güncellendi: 11:17 05.06.2023) Abone ol
Bakanlıklarda devir teslim sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından merakla beklenen kabine üyelerinin açıklanmasının ardından, bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor. Dün birçok bakanlıkta devir teslimler gerçekleşti. Törenler bugün de devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı.
Yılmaz, törendeki konuşmasında "Dünya zor bir dönemde geçiyor ama bu dönemde fırsatlar da var. 21. yüzyılın yükselen ülkeleri arasında olacağız. Şahlanma dönemi haline getireceğiz bu dönemi. Tarihi döneme bismillah derken çalışma arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.
Törende konuşan Çavuşoğlu "8 yıl taşıdığım bu bayrağı Fidan'a devrediyorum. Kurum kültürümüz birbirine benziyordu. En zor coğrafyalarda devletimizin bekasını birlikte koruduk." dedi.
Fidan "Aynı derece mesuliyet gerektiren bakanlığa gelmemden dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.
Aile Bakanlığı'nda devir teslim töreni
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.
Bakan Özdemir Göktaş, "Çocuklarımı da anmak isterim. Onların artık binlerce kardeşi var, hepinizi saygı ile selamlıyorum" dedi.
Enerji Bakanlığı'nda devir teslim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı.
Bayraktar'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında daha büyük dönüşüm için daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle ülkemizin refahına en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu önemli görevi bizlere layık gördüğü için şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."