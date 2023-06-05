https://sputniknews.com.tr/20230605/mecliste-yeni-haftada-2-gelisme-kabine-yemin-edecek-tbmm-baskani-secilecek-1072014993.html

Meclis'te yeni haftada 2 gelişme: Kabine yemin edecek, TBMM Başkanı seçilecek

Meclis'te yeni haftada 2 gelişme: Kabine yemin edecek, TBMM Başkanı seçilecek

28. yasama döneminin başladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada 2 önemli gelişme yaşanacak. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T08:36+0300

2023-06-05T08:36+0300

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2023 türkiye seçimleri

meclis

seçim

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Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, yeni haftada mesaisini sürdürecek. NTV'nin haberine göre, Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan yemin edecek. Meclis Başkanı seçilecekYeni haftada Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak. Meclis Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Genel Kurul'da, 7 Haziran Çarşamba günü Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek. Şu ana kadar yalnızca Yeşil Sol Parti adayını açıkladı. YSP, Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek.

https://sputniknews.com.tr/20230603/yeni-kabinede-hangi-isimler-var-1071985254.html

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