https://sputniknews.com.tr/20230612/rus-askerler-zaporojyede-karsi-taarruza-gecti-1072351934.html
‘Rus askerler Zaporojye’de karşı taarruza geçti’
‘Rus askerler Zaporojye’de karşı taarruza geçti’
Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri Vladimir Rogov, Rus askerlerinin Zaporojye cephesinde karşı taarruza... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T22:20+0300
2023-06-12T22:20+0300
2023-06-12T22:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067762933_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_a9a1b12e8bac0dbe6c0ecbdef4cd1531.jpg
Rus Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Rogov, “Halihazırda arkadaşlarımızın karşı taarruzu başladı. 127. Tümen ilerliyor. Aynı zamanda Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yoğun desteği var. Neskuçnıy yönünde çalışıyorlar, düşmanı Makarovka’dan çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordu mevzilerine çok namlulu roketatarlardan ve toplardan saldırılar düzenlendiğini söyleyen Rogov, “Şimdi orası Naziler için tam bir cehennem, hiç abartısız” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-rezervlerine-hassas-silahla-gece-saldirisi-duzenlendi-1072344620.html
ukrayna
rusya
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067762933_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f777865ac0678cbb15be965b302f155.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, rusya, zaporojye
ukrayna, rusya, zaporojye
‘Rus askerler Zaporojye’de karşı taarruza geçti’
Abone ol
Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri Vladimir Rogov, Rus askerlerinin Zaporojye cephesinde karşı taarruza geçtiğini belirtti.
Rus Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Rogov, “Halihazırda arkadaşlarımızın karşı taarruzu başladı. 127. Tümen ilerliyor. Aynı zamanda Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yoğun desteği var. Neskuçnıy yönünde çalışıyorlar, düşmanı Makarovka’dan çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordu mevzilerine çok namlulu roketatarlardan ve toplardan saldırılar düzenlendiğini söyleyen Rogov, “Şimdi orası Naziler için tam bir cehennem, hiç abartısız” diye ekledi.