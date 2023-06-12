https://sputniknews.com.tr/20230612/rus-askerler-zaporojyede-karsi-taarruza-gecti-1072351934.html

‘Rus askerler Zaporojye’de karşı taarruza geçti’

‘Rus askerler Zaporojye’de karşı taarruza geçti’

Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri Vladimir Rogov, Rus askerlerinin Zaporojye cephesinde karşı taarruza... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T22:20+0300

2023-06-12T22:20+0300

2023-06-12T22:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

zaporojye

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Rus Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Rogov, “Halihazırda arkadaşlarımızın karşı taarruzu başladı. 127. Tümen ilerliyor. Aynı zamanda Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yoğun desteği var. Neskuçnıy yönünde çalışıyorlar, düşmanı Makarovka’dan çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordu mevzilerine çok namlulu roketatarlardan ve toplardan saldırılar düzenlendiğini söyleyen Rogov, “Şimdi orası Naziler için tam bir cehennem, hiç abartısız” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-rezervlerine-hassas-silahla-gece-saldirisi-duzenlendi-1072344620.html

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