https://sputniknews.com.tr/20230612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-rezervlerine-hassas-silahla-gece-saldirisi-duzenlendi-1072344620.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun rezervlerine hassas silahla gece saldırısı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun rezervlerine hassas silahla gece saldırısı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece deniz bazlı hassas silahla Ukrayna ordusunun rezervlerine saldırı düzenlendiğini belirterek tüm belirlenen hedeflerin imha... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T18:28+0300
2023-06-12T18:28+0300
2023-06-12T18:28+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece deniz bazlı hassas silahlarla Ukrayna ordusunun rezervlerine saldırı düzenlendi. Belirlenen hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun Avdeyevka ve Maryinka şehirlerindeki Rus mevzilere saldırmaya çalıştığı, ama tüm saldırıların püskürtüldüğü ifade edilirken Ukrayna ordusunun yaklaşık 140 asker kaybettiği kaydedildi.Harkov Bölgesi ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırısı düzenlenirken Ukrayna’nın kaybının yaklaşık 35 asker olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 55 asker kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sistemi ile birkaç D-30 ve D-20 obüslerinin imha edildiğini kaydetti.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun rezervlerine hassas silahla gece saldırısı düzenlendi
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece deniz bazlı hassas silahla Ukrayna ordusunun rezervlerine saldırı düzenlendiğini belirterek tüm belirlenen hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece deniz bazlı hassas silahlarla Ukrayna ordusunun rezervlerine saldırı düzenlendi. Belirlenen hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.
Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun Avdeyevka ve Maryinka şehirlerindeki Rus mevzilere saldırmaya çalıştığı, ama tüm saldırıların püskürtüldüğü ifade edilirken Ukrayna ordusunun yaklaşık 140 asker kaybettiği kaydedildi.
Harkov Bölgesi ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırısı düzenlenirken Ukrayna’nın kaybının yaklaşık 35 asker olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 55 asker kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sistemi ile birkaç D-30 ve D-20 obüslerinin imha edildiğini kaydetti.