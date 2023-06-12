https://sputniknews.com.tr/20230612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-rezervlerine-hassas-silahla-gece-saldirisi-duzenlendi-1072344620.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun rezervlerine hassas silahla gece saldırısı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun rezervlerine hassas silahla gece saldırısı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece deniz bazlı hassas silahla Ukrayna ordusunun rezervlerine saldırı düzenlendiğini belirterek tüm belirlenen hedeflerin imha... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T18:28+0300

2023-06-12T18:28+0300

2023-06-12T18:28+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece deniz bazlı hassas silahlarla Ukrayna ordusunun rezervlerine saldırı düzenlendi. Belirlenen hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun Avdeyevka ve Maryinka şehirlerindeki Rus mevzilere saldırmaya çalıştığı, ama tüm saldırıların püskürtüldüğü ifade edilirken Ukrayna ordusunun yaklaşık 140 asker kaybettiği kaydedildi.Harkov Bölgesi ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırısı düzenlenirken Ukrayna’nın kaybının yaklaşık 35 asker olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 55 asker kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sistemi ile birkaç D-30 ve D-20 obüslerinin imha edildiğini kaydetti.

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