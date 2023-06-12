Putin: Düzenli olarak muayene oluyorum, gereksiz hücrelerden kurtulacağım
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bilim ve sanat camiasından isimlerle yaptığı sohbet sırasında düzenli olarak muayene olduğunu ve gelen bir yorum üzerine "Gereksiz hücrelerden kurtulacağım" esprisini yaptı.
Rusya lideri Putin, Rusya Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende Rusya Federasyonu Devlet Ödülleri'ne layık görülen isimlerle kadeh kaldırıp sohbet etti.
Sohbet sırasında Putin, kendisine söylenen 'hiçbir zaman doktora gitmemesi' yönündeki temenniler karşısında "Belki tedavi için olmayabilir ama sürekli onlara başvurmak gerekiyor. Düzenli olarak muayene oluyorum. Sanırım bunu herkesin yapması gerekir" dedi.
Akademisyen Vladimir Kulakov Ulusal Kadın Doğum, Jinekoloji ve Perinatoloji Tıbbi Araştırma Merkezi uzmanlarından Gennadiy Suhih, Putin'e formunu koruma tavsiyesinde bulunarak "Yapmanız gerekenleri bir saat, bir buçuk saat kadar yaptığınızı biliyoruz. Şimdi moleküler biyolojiden bahsetmeyeceğim ama bu, vücutta öyle bir atmosfer yaratıyor ki gereksiz hücrelerden arındırıyor" ifadelerini kullandı.
Suhih'e teşekkür eden Putin, gülümseyerek "Kelimenin tam anlamıyla gereksiz hücrelerden kurtulacağız" esprisini yaptı.
Sohbet sırasında Putin, kendisine söylenen 'hiçbir zaman doktora gitmemesi' yönündeki temenniler karşısında "Belki tedavi için olmayabilir ama sürekli onlara başvurmak gerekiyor. Düzenli olarak muayene oluyorum. Sanırım bunu herkesin yapması gerekir" dedi.
Akademisyen Vladimir Kulakov Ulusal Kadın Doğum, Jinekoloji ve Perinatoloji Tıbbi Araştırma Merkezi uzmanlarından Gennadiy Suhih, Putin'e formunu koruma tavsiyesinde bulunarak "Yapmanız gerekenleri bir saat, bir buçuk saat kadar yaptığınızı biliyoruz. Şimdi moleküler biyolojiden bahsetmeyeceğim ama bu, vücutta öyle bir atmosfer yaratıyor ki gereksiz hücrelerden arındırıyor" ifadelerini kullandı.
Suhih'e teşekkür eden Putin, gülümseyerek "Kelimenin tam anlamıyla gereksiz hücrelerden kurtulacağız" esprisini yaptı.