Putin, Rusya vatandaşlarının Rusya Günü'nü tebrik etti: Çok uluslu halkımızın birliğini doğruluyor

Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu Emek Kahramanı madalyalarının ve teknoloji, edebiyat, bilim ve sanat alanlarındaki Rusya Federasyonu Devlet Ödülleri'nin takdimi için Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende katılımcılara hitap etti.



Konuşmasının başından Rusya halkının Rusya Günü'nü tebrik eden Putin, "Bu resmi bayram, asırlara dayanan tarihin parçalanmazlığını, Anavatan'ın büyüklüğünü ve ihtişamını ortaya koyuyor, çok uluslu halkımızın birliğini, ülkemize olan bağlılığımızı, sevgili Anavatanımıza duyduğumuz sıcaklığı, samimiyeti doğruluyor" dedi.



"Bu tür dokunaklı duyguları kelimelere dökmek zordur ancak bunlar her birimiz için anlaşılır ve yakındır. Bugün, Rusya için zor bir zamanda bunlar toplumumuzu daha da güçlü bir şekilde birleştiriyor, kahramanlarımız yani özel askeri harekatın katılımcıları için güvenilir bir destek görevi görüyor" diye devam eden Putin, vatanseverliğin, Anavatan'ın kaderine ilişkin sorumluluğun gerçekten büyük emekler harcayarak askeri zaferler elde eden ataları tarafından kendilerine miras bırakıldığının altını çizdi.



Bu mirasın kendileri için kutsal olduğunu vurgulayan Rusya lideri, atalarından kalan mirasın geleneklerine bağlı olduklarını kaydetti.



Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği tarih, Rusya Günü olarak kutlanıyor.



Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.



Ülkede bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak bu isim resmi belgelerde geçmiyor.