https://sputniknews.com.tr/20230612/putin-berlusconinin-olumu-nedeniyle-taziye-mesaj-yayinladi-gercek-bir-vatansever-ve-dosttu-1072337905.html

Putin, Berlusconi'nin ölümü nedeniyle taziye mesaj yayınladı: Gerçek bir vatansever ve dosttu

Putin, Berlusconi'nin ölümü nedeniyle taziye mesaj yayınladı: Gerçek bir vatansever ve dosttu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski İtalya başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı. Putin... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T15:34+0300

2023-06-12T15:34+0300

2023-06-12T15:34+0300

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berlusconi

silvio berlusconi

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vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Putin, yakın bir dostluk ilişkisi olduğu bilinen Berlusconi’nin ölümü nedeniyle yayınladığı mesajında, eski İtalyan lider için, “Gerçek bir vatansever olan Berlusconi, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tuttu: İtalya’nın ekonomik ve sosyal olarak gelişmesi ve hem Avrupa içindeki hem de dünya çapındaki pozisyonunu güçlendirmek adına çok şey yaptı” ifadelerini kullandı.“Uluslararası alanda güçlü bir otoritesi bulunan Berlusconi boşu boşuna İtalyan siyasetinin başı olarak anılmıyordu” diyen Putin, “Berlusconi, Rusya’da da ülkelerimizin dostluk ilişkilerinin güçlenmesinin istikrarlı ve ilkeli bir destekçisi olarak anılacak” vurgusunu yaptı.Taziye mesajında eski İtalya başbakanıyla kişisel ilişkilerine de değinen Rusya Devlet Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belusconi benim için çok sevdiğim bir insan ve gerçek bir dosttu. Onun bilgeliğine ve ileri görüşlü kararlar alma becerisine içten bir hayranlık duyardım. Zira Rusya ile İtalya arasındaki ortaklık ilişkilerinin gelişmesine de değer biçilemez bir katkı sundu.”

https://sputniknews.com.tr/20230612/italyan-basini-eski-italya-basbakani-berlusconi-hayatini-kaybetti-1072320611.html

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