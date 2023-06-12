https://sputniknews.com.tr/20230612/nato-tarihinin-en-buyuk-hava-ikmal-tatbikati-air-defender-23e-basladi-1072333792.html

NATO, tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatı Air Defender 23'e başladı

NATO, tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatı Air Defender 23'e başladı

NATO, 10 bin asker ve 250 saavaş uçağının katılımıyla planlanan, tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatına Almanya'da başladı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T14:44+0300

2023-06-12T14:44+0300

2023-06-12T14:44+0300

dünya

air defender 23

tatbikat

nato

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NATO'nun 2018 yılında Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına cevaben başlattığı Air Defender tatbikatı, bu yıl İttifak tarihindeki en büyük hava tatbikatı olma özelliğini taşıyor.NATO'ya üye 20'den fazla ülkeden 10 bin asker ve en yeni F-35'ler de dahil 250 savaş uçağı, 23 Haziran'da sona erecek tatbikatta Almanya'da 4, Hollanda ve Çekya'da 1'er hava üssünü kullanacak.Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikatla İttifak'ın hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik'in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.Tatbikatın Doğu Avrupa'daki bölümünde bu bölgedeki müttefik ülkelerin uçaklarının görev uçuşlarının yanı sıra NATO'ya ait AWACS havadan erken uyarı ve ihbar uçakları görev icra edecek. AWACS uçakları da İttifak'ın doğu kanadı üzerinde her gün uçuşlar yapacak.Haziran ayı ortasındaki tatbikat nedeniyle Almanya'nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda özel hava sahaları belirlendi. Sivil uçuşlar bakımından Avrupa'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Almanya üzerindeki askeri uçuşların sivil uçuşların bazılarını etkilemesi bekleniyor. Tatbikat nedeniyle Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının değiştirileceği ifade ediliyor.

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air defender 23, tatbikat, nato