https://sputniknews.com.tr/20230612/mujdat-gezenin-tiyatro-binasi-65-milyon-liraya-satiliga-cikarildi-1072343246.html
Müjdat Gezen'in tiyatro binası, 65 milyon liraya satılığa çıkarıldı
Müjdat Gezen'in tiyatro binası, 65 milyon liraya satılığa çıkarıldı
Sanatçı Müjdat Gezen, ‘Müjdat Gezen Tiyatro’ binasını, iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle satılığa çıkardı. Tiyatronun olduğu iş yeri 65 milyon Türk... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T17:10+0300
2023-06-12T17:10+0300
2023-06-12T17:10+0300
yaşam
müjdat gezen
tiyatro
ekonomi
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Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle ve tiyatroda çalışması gereken personelin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu. Tiyatronun olduğu iş merkezinin, 65 milyon Türk Lirasına bir internet sitesinde satılık ilanına konulduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230116/mujdat-gezen-70-sanat-yilinda-sahnelere-veda-etti-artik-dinlenme-zamani-1065782073.html
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müjdat gezen, tiyatro, ekonomi
müjdat gezen, tiyatro, ekonomi
Müjdat Gezen'in tiyatro binası, 65 milyon liraya satılığa çıkarıldı
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Sanatçı Müjdat Gezen, ‘Müjdat Gezen Tiyatro’ binasını, iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle satılığa çıkardı. Tiyatronun olduğu iş yeri 65 milyon Türk Lirasına satılığa çıkarıldı.
Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle ve tiyatroda çalışması gereken personelin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu.
Tiyatronun olduğu iş merkezinin, 65 milyon Türk Lirasına bir internet sitesinde satılık ilanına konulduğu görüldü.