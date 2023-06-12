https://sputniknews.com.tr/20230612/mujdat-gezenin-tiyatro-binasi-65-milyon-liraya-satiliga-cikarildi-1072343246.html

Müjdat Gezen'in tiyatro binası, 65 milyon liraya satılığa çıkarıldı

Müjdat Gezen'in tiyatro binası, 65 milyon liraya satılığa çıkarıldı

Sanatçı Müjdat Gezen, ‘Müjdat Gezen Tiyatro’ binasını, iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle satılığa çıkardı. Tiyatronun olduğu iş yeri 65 milyon Türk... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T17:10+0300

2023-06-12T17:10+0300

2023-06-12T17:10+0300

yaşam

müjdat gezen

tiyatro

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072343079_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_696fba6d0f541144b752a589e67aff29.jpg

Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle ve tiyatroda çalışması gereken personelin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu. Tiyatronun olduğu iş merkezinin, 65 milyon Türk Lirasına bir internet sitesinde satılık ilanına konulduğu görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230116/mujdat-gezen-70-sanat-yilinda-sahnelere-veda-etti-artik-dinlenme-zamani-1065782073.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müjdat gezen, tiyatro, ekonomi