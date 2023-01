https://sputniknews.com.tr/20230116/mujdat-gezen-70-sanat-yilinda-sahnelere-veda-etti-artik-dinlenme-zamani-1065782073.html

Müjdat Gezen, 70. sanat yılında sahnelere veda etti: Artık dinlenme zamanı

Müjdat Gezen'in 70. sanat yılı çok sayıda davetlinin katıldığı törenle kutlandı. Sahnelere veda ettiğini açıklayan Gezen konuşmasında, "Bu zor bir meslek... 16.01.2023

Müjdat Gezen’in 70. Sanat Yılı töreni, İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programın sunuculuğunu Gezen’in eski öğrencilerinden İlker Ayrık üstlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte çok sayıda ünlü isim ve Gezen’in sevenleri katıldı. Yoğun programları nedeniyle törene katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Gezen’e birer mektup gönderdi.Etkinlik Gökmen Ulu'nun yönetmenliğini yaptığı, Gezen'in hayatını konu alan belgeselle başladı.Belgeselde yer alan Yeşilçam’dan sahneler, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.Kılıçdaroğlu: Bize, güldüren sanatçı olarak tanıttılar ama izlerken duygulandığımız anlar da oldu Cumhuriyet'in haberine göre, belgesel gösteriminden sonra bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, sanatın ve sanatçının değerini bütün toplumun her katmanının bilmesi gerektiğine dikkat çekti.Kılıçdaroğlu, “Bize, güldüren sanatçı olarak tanıttılar ama izlerken duygulandığımız anlar da oldu. Dolayısıyla sanatçı bizi güldüren, bizi ağlatan, bizi düşündüren değerli bir insandır. Sanatın ve sanatçının önem kazandığı her toplum bir anlamda gelişmiş toplumdur. Gönül ister ki Türkiye'nin bu kabus atmosferinde her siyasetçi zamanının belli bir dilimini, sanatçıya ayırabilsin. Sanatçılarla oturup konuşabilsin, onlarla dertleşebilsin. Ama maalesef böyle bir ortam hemen hemen son 20 yılda hiç yaratılmadı” diye konuştu.‘CUMHURİYET GAZETESİ VE MÜJDAT GEZEN ÇOK YAKIŞTI BİRBİRİNE’Müjdat Gezen’in artık Cumhuriyet Gazetesi’nde yazı yazacağını söyleyen Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Alev Coşkun ise, “Müjdat Gezen 70 yıldan sonra 'ben artık bu işi bırakıyorum ve jübilemi yapıyorum' diyor. Cumhuriyet Gazetesi de yeni bir yazar kazandı. O benim çok eski arkadaşım. Başkanım Sayın Hikmet Çetin'in söylediği gibi işi bırakmamış oluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde her gün bir damla bal damlatıyor. Hafta sonları da genel bir yazı yazıyor. Gerçekten çok yakıştılar birbirlerine. Cumhuriyet Gazetesi ve Müjdat Gezen çok yakıştı birbirine” dedi.Müjdat Gezen: Hadi bana eyvallahKonuşmaların ardınan kızı Elif Gezen'in çağrısıyla Müjdat Gezen alkışlarla sahneye geldi. Müjdat Gezen jübile konuşmasını yaptı ve şu ifadeleri kullandı:Tören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencilerinin gösterisi ile sona erdi.

