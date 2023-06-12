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Meteoroloji'den 26 il için uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den 26 il için uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Haziran'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 26 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların; İç Ege, Akdeniz'in... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T06:37+0300
2023-06-12T06:37+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul hava durumu
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), Akdeniz'in iç ve batı kesimleri (Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonu'nun doğusu) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İllere göre hava durumuMarmaraParçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı EDİRNE °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı EGE Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ile Muğla, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DENİZLİ °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı K.MARAŞ °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. YOZGAT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. RİZE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TOKAT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı IĞDIR °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara hava durumu, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, konya hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara hava durumu, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, konya hava durumu

Meteoroloji'den 26 il için uyarı: Kuvvetli olacak

06:37 12.06.2023
© AAYağmur- Yağış- Meteoroloji
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Haziran'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 26 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batısında, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), Akdeniz'in iç ve batı kesimleri (Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonu'nun doğusu) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

Marmara
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ile Muğla, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
Ankara'da yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
YAŞAM
Ankara'da kuvvetli sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı
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