https://sputniknews.com.tr/20230611/-ankarada-kuvvetli-saganak-etkili-oluyor-1072291796.html
Ankara'da kuvvetli sağanak
Ankara'da kuvvetli sağanak
Başkent Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T15:01+0300
2023-06-11T15:01+0300
2023-06-11T15:03+0300
yaşam
ankara
yağmur
su baskını
meteoroloji
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Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.
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ankara, yağmur, su baskını, meteoroloji
ankara, yağmur, su baskını, meteoroloji
Ankara'da kuvvetli sağanak
15:01 11.06.2023 (güncellendi: 15:03 11.06.2023) Abone ol
Başkent Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.