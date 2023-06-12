https://sputniknews.com.tr/20230612/hollywood-yildizlari-trumpin-secim-reklaminda-filmlerinden-kesit-kullanmasini-kinadi-1072327778.html

Hollywood yıldızları, Trump'ın seçim reklamında filmlerinden kesit kullanmasını kınadı

Hollywood yıldızları, Trump'ın seçim reklamında filmlerinden kesit kullanmasını kınadı

Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Matt Damon, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim reklamında yeni filmleri 'Air'den sesli kesit kullanmasını kınadı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T13:04+0300

2023-06-12T13:04+0300

2023-06-12T13:05+0300

dünya

abd

hollywood

donald trump

dava

film

ben affleck

matt damon

tepki

kınama

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The New Daily'nin haberine göre 'Air' filminin yapımcı şirketi aracılığıyla Matt Damon ve Ben Affleck, Trump'ın seçim reklamında seslerini ve repliklerini kullanmasına rızalarının olmadığını belirtti.Şirketin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Trump'ın kampanyasında politik reklam veya başka amaçlarla 'Air'den herhangi bir görüntü veya ses kaydının kullanılmasına yönelik önceden bir bilgimiz yoktu. Bu kullanıma izin vermedik, onaylamıyoruz ve desteklemiyoruz" açıklamasında bulunuldu.ABD'de telif hakları kapsamında şirketin sahip olduğu haklara atıfta bulunularak, filmin hiçbir materyalinin Trump'ın kampanyasında kullanılmasına izin verilmediği vurgulandı.Donald Trump, 'Air'den bazı replikleri kullandığı seçim videosunu 10 Haziran'da kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" repliğiyle paylaşmıştı.Eski Başkan'ın görüntüleri gösterilirken dünyaca ünlü ayakkabı firmasının yetenek avcısı Sonny Vaccaro'yu canlandıran Matt Damon'ın şu repliklerine yer verildi:Yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı, senaryosunu Alex Convery'nin yazdığı film, dünyaca ünlü spor markasının basketbolcu Michael Jordan'ı reklam yüzü yapmasını ve Jordan'ın kariyerinin ilk yıllarını konu alıyor.Affleck ve Damon'ın, 2016 seçimlerinde Trump'a karşı yarışan Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ı desteklediklerine ilişkin haberler basına yansımıştı.Trump'a daha önce de tepki gösterilmiştiKanadalı müzisyen Neil Young, 'Rockin' in the Free World' ve 'Devil's Sidewalk' şarkılarını kullandığı için Ağustos 2020'de Trump'a dava açmış, Aralık 2020'de şikayetini geri çekmişti.Rihanna ile İngiliz müzik grubu The Rolling Stones da şarkılarının Trump tarafından kullanılmasına tepki göstermiş, bunun tekrarlanmaması uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230611/trump-abd-ordusu-ukrayna-yuzunden-muhimmatsiz-kaldi-1072289793.html

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abd, hollywood, donald trump, dava, film, ben affleck, matt damon, tepki, kınama