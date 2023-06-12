https://sputniknews.com.tr/20230612/hollywood-yildizlari-trumpin-secim-reklaminda-filmlerinden-kesit-kullanmasini-kinadi-1072327778.html
Hollywood yıldızları, Trump'ın seçim reklamında filmlerinden kesit kullanmasını kınadı
Hollywood yıldızları, Trump'ın seçim reklamında filmlerinden kesit kullanmasını kınadı
Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Matt Damon, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim reklamında yeni filmleri 'Air'den sesli kesit kullanmasını kınadı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T13:04+0300
2023-06-12T13:04+0300
2023-06-12T13:05+0300
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The New Daily'nin haberine göre 'Air' filminin yapımcı şirketi aracılığıyla Matt Damon ve Ben Affleck, Trump'ın seçim reklamında seslerini ve repliklerini kullanmasına rızalarının olmadığını belirtti.Şirketin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Trump'ın kampanyasında politik reklam veya başka amaçlarla 'Air'den herhangi bir görüntü veya ses kaydının kullanılmasına yönelik önceden bir bilgimiz yoktu. Bu kullanıma izin vermedik, onaylamıyoruz ve desteklemiyoruz" açıklamasında bulunuldu.ABD'de telif hakları kapsamında şirketin sahip olduğu haklara atıfta bulunularak, filmin hiçbir materyalinin Trump'ın kampanyasında kullanılmasına izin verilmediği vurgulandı.Donald Trump, 'Air'den bazı replikleri kullandığı seçim videosunu 10 Haziran'da kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" repliğiyle paylaşmıştı.Eski Başkan'ın görüntüleri gösterilirken dünyaca ünlü ayakkabı firmasının yetenek avcısı Sonny Vaccaro'yu canlandıran Matt Damon'ın şu repliklerine yer verildi:Yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı, senaryosunu Alex Convery'nin yazdığı film, dünyaca ünlü spor markasının basketbolcu Michael Jordan'ı reklam yüzü yapmasını ve Jordan'ın kariyerinin ilk yıllarını konu alıyor.Affleck ve Damon'ın, 2016 seçimlerinde Trump'a karşı yarışan Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ı desteklediklerine ilişkin haberler basına yansımıştı.Trump'a daha önce de tepki gösterilmiştiKanadalı müzisyen Neil Young, 'Rockin' in the Free World' ve 'Devil's Sidewalk' şarkılarını kullandığı için Ağustos 2020'de Trump'a dava açmış, Aralık 2020'de şikayetini geri çekmişti.Rihanna ile İngiliz müzik grubu The Rolling Stones da şarkılarının Trump tarafından kullanılmasına tepki göstermiş, bunun tekrarlanmaması uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230611/trump-abd-ordusu-ukrayna-yuzunden-muhimmatsiz-kaldi-1072289793.html
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abd, hollywood, donald trump, dava, film, ben affleck, matt damon, tepki, kınama
abd, hollywood, donald trump, dava, film, ben affleck, matt damon, tepki, kınama
Hollywood yıldızları, Trump'ın seçim reklamında filmlerinden kesit kullanmasını kınadı
13:04 12.06.2023 (güncellendi: 13:05 12.06.2023) Abone ol
Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Matt Damon, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim reklamında yeni filmleri 'Air'den sesli kesit kullanmasını kınadı.
The New Daily'nin haberine göre 'Air' filminin yapımcı şirketi aracılığıyla Matt Damon ve Ben Affleck, Trump'ın seçim reklamında seslerini ve repliklerini kullanmasına rızalarının olmadığını belirtti.
Şirketin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Trump'ın kampanyasında politik reklam veya başka amaçlarla 'Air'den herhangi bir görüntü veya ses kaydının kullanılmasına yönelik önceden bir bilgimiz yoktu. Bu kullanıma izin vermedik, onaylamıyoruz ve desteklemiyoruz" açıklamasında bulunuldu.
ABD'de telif hakları kapsamında şirketin sahip olduğu haklara atıfta bulunularak, filmin hiçbir materyalinin Trump'ın kampanyasında kullanılmasına izin verilmediği vurgulandı.
Donald Trump, 'Air'den bazı replikleri kullandığı seçim videosunu 10 Haziran'da kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" repliğiyle paylaşmıştı.
Eski Başkan'ın görüntüleri gösterilirken dünyaca ünlü ayakkabı firmasının yetenek avcısı Sonny Vaccaro'yu canlandıran Matt Damon'ın şu repliklerine yer verildi:
"Para her şeyi satın alabilir ancak kazanmak zorunda olduğun ölümsüzlüğü satın alamaz. Gözlerinin içine bakacağım ve sana geleceğini söyleyeceğim. Bu bir Amerikan hikayesi ve Amerikalılar bu hikayeye bayılacak. İnsanlar seni inşa edecek çünkü büyük ve yeni olduğunda biz seni severiz. Dünyayı değiştireceksin ancak şunu bilmelisin ki, seni olabildiğince yükselttikten sonra geri yıkacaklar."
Yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı, senaryosunu Alex Convery'nin yazdığı film, dünyaca ünlü spor markasının basketbolcu Michael Jordan'ı reklam yüzü yapmasını ve Jordan'ın kariyerinin ilk yıllarını konu alıyor.
Affleck ve Damon'ın, 2016 seçimlerinde Trump'a karşı yarışan Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ı desteklediklerine ilişkin haberler basına yansımıştı.
Trump'a daha önce de tepki gösterilmişti
Kanadalı müzisyen Neil Young, 'Rockin' in the Free World' ve 'Devil's Sidewalk' şarkılarını kullandığı için Ağustos 2020'de Trump'a dava açmış, Aralık 2020'de şikayetini geri çekmişti.
Rihanna ile İngiliz müzik grubu The Rolling Stones da şarkılarının Trump tarafından kullanılmasına tepki göstermiş, bunun tekrarlanmaması uyarısında bulunmuştu.