https://sputniknews.com.tr/20230612/hastaneden-kacan-hasta-calisir-vaziyetteki-otomobili-icindeki-kisiyle-birlikte-kacirdi-1072334006.html

Hastaneden kaçan hasta, çalışır vaziyetteki otomobili içindeki kişiyle birlikte kaçırdı

Hastaneden kaçan hasta, çalışır vaziyetteki otomobili içindeki kişiyle birlikte kaçırdı

Başakşehir’de sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirilen şahıs, bir süre sonra çalışır vaziyette olan otomobile binerek kaçtı. Araç içerisinde bulunan... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T14:52+0300

2023-06-12T14:52+0300

2023-06-12T14:52+0300

yaşam

hastane

hasta

psikoloji

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Başakşehir’de iİddiaya göre, psikolojik sorunları olan F.M. sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirildi. Hastaneye getirilen şahıs bir süre sonra dışarı çıkarak bahçede bulunan ve sürücüsünün çalışır vaziyette bırakarak markete gittiği bilinen otomobili çalarak kaçmaya başladı. O esnada aracın içerisinde bulunan 21 yaşındaki Hatice E. ise panik ve korku içerisinde şahısla konuşmaya başladı. Çalışır vaziyetteki aracı kaçıran şahıs içerisindeki genç kızla birlikte kilometrelerce yolculuk yaptı. Araçta bulunan genç kız telefonundan ailesine ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin canlı konum takibi yaptığı araç Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bir çıkmaz sokakta terk edilmiş vaziyette bulundu. Genç kız polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü ekipler araçta ve çevresinde parmak izi incelemesi yaptı. Çalışır vaziyetteki aracı içerisindeki genç kızla birlikte kaçıran F.M. ise ekipler tarafından her yerde aranıyor.Sağlık personelleriyle hastaneye girdiği anlar kameradaPsikolojik sorunları nedeniyle ekipler tarafından hastaneye getirilen şüpheli F.M. ‘nin sağlık personelleriyle birlikte hastaneye girdiği anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Şahıs o görüntülerden kısa süre sonra ekiplerden kurtularak kaçmayı başardı.'Sana zarar vermeyeceğim demiş'Olayı anlatan mahalle sakini Ceyhun Zengin, “Başakşehir’de aracın içerisinde binmiş böyle sarışın birisiymiş oradan arkadaş Boğazköy’e kadar aracı kullanmış yanındaki kadını da rehin almış herhalde ama yolda hep ona zarar vermeyeceğini söylemiş. Arabayı buraya bıraktıktan sonra yaya olarak kaçmış, aracı kullanan şahıs bakkala girmiş o süre zarfında çalmışlar arabayı. Şahıs yolda hep ben size zarar vermeyeceğim korkma diye kızı teselli etmiş” ifadelerini kullandı.Öte yandan, polis ise her yerde kaçan şahsı arıyor.

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