https://sputniknews.com.tr/20230612/fenerbahce-ryan-kent-transferini-acikladi-1072332278.html
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini açıkladı
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini açıkladı
Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T14:12+0300
2023-06-12T14:12+0300
2023-06-12T14:13+0300
spor
fenerbahçe
glasgow rangers
transfer
ryan kent
futbol
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, transfere hızlı başlangıç yaptı.Fenerbahçe, son olarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda Kent'in açıklamaları yer aldı. Ryan Kent, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/turkiye-futbol-federasyonu-2023-2024-sezonu-birinci-transfer-ve-tescil-donemi-tarihlerini-acikladi-1072101951.html
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fenerbahçe, glasgow rangers, transfer, ryan kent, futbol
fenerbahçe, glasgow rangers, transfer, ryan kent, futbol
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini açıkladı
14:12 12.06.2023 (güncellendi: 14:13 12.06.2023) Abone ol
Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, transfere hızlı başlangıç yaptı.
Fenerbahçe, son olarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda Kent'in açıklamaları yer aldı. Ryan Kent, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.
Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.