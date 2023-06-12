https://sputniknews.com.tr/20230612/fenerbahce-ryan-kent-transferini-acikladi-1072332278.html

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini açıkladı

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini açıkladı

Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T14:12+0300

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spor

fenerbahçe

glasgow rangers

transfer

ryan kent

futbol

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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, transfere hızlı başlangıç yaptı.Fenerbahçe, son olarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda Kent'in açıklamaları yer aldı. Ryan Kent, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

https://sputniknews.com.tr/20230606/turkiye-futbol-federasyonu-2023-2024-sezonu-birinci-transfer-ve-tescil-donemi-tarihlerini-acikladi-1072101951.html

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fenerbahçe, glasgow rangers, transfer, ryan kent, futbol