https://sputniknews.com.tr/20230612/eda-taspinara-camide-fotograf-sorusturmasinda-takipsizlik-karari-1072321457.html

Eda Taşpınar'a camide fotoğraf soruşturmasında takipsizlik kararı

Eda Taşpınar'a camide fotoğraf soruşturmasında takipsizlik kararı

Eda Taşpınar hakkında, camide çektirdiği moda fotoğrafına gelen tepkiler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T11:51+0300

2023-06-12T11:51+0300

2023-06-12T12:00+0300

eda taşpınar

takipsizlik

türkiye

cami

soruşturma

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Eda Taşpınar hakkındaki sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yürütülen soruşturmada suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımı gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Taşpınar, 4 Ocak 2023’de ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelmiş, ifadesinin ardından adliyeden ayrılmıştı.Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararında, başlatılan re’sen soruşturma dışında şüphelinin yapmış olduğu paylaşımla ilgili Savcılığa ve CİMER'e suç duyurularında bulunulduğu, bu suç duyurularının ayrıca soruşturma kaydına alındığı ve söz konusu dosya ile birleştirildiği kaydedildi.Verilen kararda, kanun gerekçesi, şüpheli Taşpınar’ın savunması ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230104/eda-taspinar-savcilikta-supheli-sifatiyla-ifade-verdi-ibadethane-oldugunu-bilmiyordum-1065380906.html

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