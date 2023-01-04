https://sputniknews.com.tr/20230104/eda-taspinar-savcilikta-supheli-sifatiyla-ifade-verdi-ibadethane-oldugunu-bilmiyordum-1065380906.html

Eda Taşpınar savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade verdi: 'İbadethane olduğunu bilmiyordum'

Eda Taşpınar savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade verdi: 'İbadethane olduğunu bilmiyordum'

Sosyal medya hesabından paylaştığı, eski cezaevinin mescit olarak kullanılan bölümünde çektirdiği fotoğrafı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Eda... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T16:50+0300

2023-01-04T16:50+0300

2023-01-04T16:50+0300

yaşam

eda taşpınar

cami

mescit

otel

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sonradan otele dönüştürülen eski Sultanahmet Cezaevi'nin mescit kısmında çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye geldi.Avukatı eşliğinde soruşturmayı yürüten savcıya "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Taşpınar, daha sonra adliyeden ayrıldı.Taşpınar ifadesinde, Instagram hesabında yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektirdiğini, söz konusu otelle de fotoğraf çektirmek için görüşerek anlaşma yaptığını söyledi.'Özür dilerim'Otele gitmeden önce nerede fotoğraf çektireceğine karar vermediğini belirten Taşpınar, "Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafından bulunan bir alan gördüm. Orada iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Burada fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin bir ibadethane olduğunu bilmiyordum. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bu hususta bana bir uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim" beyanında bulundu.Taşpınar, fotoğrafı sosyal medyasında yayınladıktan 35-40 dakika sonra hakkında yapılan paylaşımları görünce korkup kaldırdığını belirterek, "Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim." dedi.

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eda taşpınar, cami, mescit, otel, soruşturma