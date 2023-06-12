https://sputniknews.com.tr/20230612/ebru-salli-ile-esi-ugur-akkus-gozaltina-alindi-1072341613.html
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile ilgili bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na inen Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, çıkışta... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T16:31+0300
2023-06-12T16:31+0300
2023-06-12T16:34+0300
yaşam
ebru şallı
uğur akkuş
gözaltı
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Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındı.Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü.Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/sahte-erisim-engeli-getirdikleri-yayin-kuruluslarini-dolandiran-sebekeye-operasyon-12-gozalti-1071822523.html
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ebru şallı, uğur akkuş, gözaltı
ebru şallı, uğur akkuş, gözaltı
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı
16:31 12.06.2023 (güncellendi: 16:34 12.06.2023) Abone ol
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile ilgili bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na inen Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, çıkışta polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü
Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu
’nun özel haberine göre
, Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındı.
Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü.
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.