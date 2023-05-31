https://sputniknews.com.tr/20230531/sahte-erisim-engeli-getirdikleri-yayin-kuruluslarini-dolandiran-sebekeye-operasyon-12-gozalti-1071822523.html
Sahte 'erişim engeli' getirdikleri yayın kuruluşlarını dolandıran şebekeye operasyon: 12 gözaltı
Sahte 'erişim engeli' getirdikleri yayın kuruluşlarını dolandıran şebekeye operasyon: 12 gözaltı
Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 kişi hakkında... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T08:48+0300
2023-05-31T08:48+0300
2023-05-31T08:48+0300
türkiye
türkiye
erişim engeli
dolandırıcılık
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Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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türkiye, erişim engeli, dolandırıcılık
türkiye, erişim engeli, dolandırıcılık
Sahte 'erişim engeli' getirdikleri yayın kuruluşlarını dolandıran şebekeye operasyon: 12 gözaltı
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Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı geldi.
Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.