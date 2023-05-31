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Sahte 'erişim engeli' getirdikleri yayın kuruluşlarını dolandıran şebekeye operasyon: 12 gözaltı
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https://sputniknews.com.tr/20230531/sahte-erisim-engeli-getirdikleri-yayin-kuruluslarini-dolandiran-sebekeye-operasyon-12-gozalti-1071822523.html
Sahte 'erişim engeli' getirdikleri yayın kuruluşlarını dolandıran şebekeye operasyon: 12 gözaltı
Sahte 'erişim engeli' getirdikleri yayın kuruluşlarını dolandıran şebekeye operasyon: 12 gözaltı
Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 kişi hakkında... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T08:48+0300
2023-05-31T08:48+0300
türkiye
türkiye
erişim engeli
dolandırıcılık
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1071822523.jpg?1685512094
Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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türkiye, erişim engeli, dolandırıcılık

Sahte 'erişim engeli' getirdikleri yayın kuruluşlarını dolandıran şebekeye operasyon: 12 gözaltı

08:48 31.05.2023
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Ayrıntılar geliyor
Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı geldi.
Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye yapılan ikinci dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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