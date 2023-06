https://sputniknews.com.tr/20230612/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-enflasyonu-dusurmeye-yonelik-politikalari-hayata-gecirecegiz-1072338571.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürmeye yönelik adım atacaklarını söyledi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililerle bir araya gelen Yılmaz, daha sonra basın açıklamasında bulundu. Yılmaz, parti teşkilatların önemini çok iyi bildiğini söyleyerek, seçim döneminde gösterdikleri gayretten ötürü teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Seçim döneminde halka verilen sözlerin planlı ve programlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir zaman çalışan kesimlerin satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmediğini, önümüzdeki süreçte de aynı yaklaşımın devam edeceğini söyledi.'Halkımıza ne söz verdiysek önümüzdeki süreçte bunları birer birer hayata geçireceğiz'Halkın özellikle ekonomik anlamdaki beklentilerini karşılamak için planlı ve programlı bir şekilde adımlar atılacağını belirten Yılmaz, “Seçimler sonrasında da temel meselemiz halkımızın refahı, huzuru, mutluluğudur; özellikle ekonomi anlamında beklentilerini karşılamaktır. Önümüzdeki süreçlerde planlı programlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak her bir politikamızı, her bir tedbirimizi adım adım hayata geçireceğiz. 5 yıllık bir süre var önümüzde. Belli bir takvim içinde bunları hayata geçireceğiz. Bizim siyasetimizin özü güven. Güvenin temeli de şudur; söylediğinizi yapacaksınız. Yapamayacağınızı da söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek seçim beyannamemizde neyi ortaya koyduysak önümüzdeki süreçte bunları birer birer hayata geçireceğiz. Bu çerçevede 12’nci kalkınma planımız gündeme gelecek, meclisimize sunulacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda orta vadeli programımızı yenileyeceğiz. Yeni orta vadeli programı şekillendireceğiz ve halkımızla paylaşacağız. 3 yıllık bir yol haritası niteliğinde olan orta vadeli program para politikamızın yanı sıra maliye politikamızı, yapısal reformlarımızı içeren çok önemli bir döküman olarak önümüzdeki günlerde hazırlanacak. Diğer yandan çeşitli alanlarda eylem planlarıyla birtakım politikalarımızı, sektörel politikalarımızı yine ortaya koyacağız. Konuttan gıda enerjiden ulaşıma, teknolojiye, birçok alanda yeni projelerle, yeni fikirlerle Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz. Kabinedeki tüm arkadaşlarımızla tam bir uyum içinde koordinasyon içinde sayın Başkanımızın güçlü liderliğiyle, tecrübeli liderliğiyle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.'Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman çalışan kesimlerin satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir'Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında konuşan Yılmaz, “Enflasyon konusunun çok önemli öncelikli olduğunun belirtmek isteriz. Enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları hayata geçirirken, diğer yandan etkilerinin geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye yönelik politikalarımızı hayata geçireceğiz. Asgari ücretle ilgili, çalışanlarla, emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu çerçevede adımlarımızı atmaya başladık. Asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar başlayacak. Burada üç kesim var. Çalışanlar var. İşverenler var ve kamu kesimi var. Bu üç kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu üç kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne hiçbir zaman çalışan kesimlerin, geniş kesimlerin, enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde de aynı yaklaşımı göreceğiz. Ama bir taraftan da tabii rekabet gücümüz elbette kayıtlı çalışma düzeninin devamı, istihdam artış gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

