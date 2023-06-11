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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ekonomi-birinci-onceligimiz-olacak-1072296088.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi birinci önceliğimiz olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi birinci önceliğimiz olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ekonomi birinci önceliğimiz olacak. Büyüyen ekonomimizin nimetlerinden tüm toplumu adalet içerisinde yararlandırma gayreti... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T16:44+0300
2023-06-11T16:46+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
enflasyon
gelir
kabine
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, geride bırakılan seçimde halkın bir kez daha 'güven' ve 'istikrar' dediğini kaydetti.Yılmaz, "Halkımız bir kez daha 'güçlü, tecrübeli, dirayetli liderlik' dedi. Halkımız bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Cenab-ı Allah milletimizden razı olsun. Karşımızda çok geniş bir cephe oluşturuldu. Hiç bir araya gelmeyeceği düşünülen partiler, kişiler, kesimler bir araya getirildi ama Allah'ımıza hamdediyoruz, aziz milletimiz sandıklarda bu yapay oluşumlara, suni oluşumlara en güzel cevabı demokratik olgunluk içinde verdi" ifadelerini kullandı.Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak Meclis'te açık ara bir çoğunlukları bulunduğunu vurguladı.Seçim sonuçlarının millete hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, seçimlerde tüm Türkiye'nin, 85 milyon vatandaşın, 81 vilayetin kazandığını dile getirdi.'Cumhurbaşkanı'mız yine halkımızda heyecan uyandıran bir kabine oluşturdu'Yılmaz, tüm Türkiye'ye hizmet edeceklerini, bütün vatandaşları kucaklayacaklarını, herkese hizmet etmenin gayreti içinde olacaklarını belirterek, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, bu güvenine layık olmak için elinden gelen tüm gayretle gece gündüz çalışmaya devam edeceğini bildirdi."21. yüzyılın yükselen ülkeleri arasında ülkemiz en ön sıralarda yerini alacaktır. Ekonomisiyle, sosyal politikalarıyla, altyapı yatırımlarıyla, teknolojik atılımlarıyla, kurumsal gelişmeleriyle, reformlarıyla yeni yüzyıla yakışır bir şekilde milletimize, ülkemize hizmet edeceğiz." diyen Yılmaz, zorlukların da farkında olduklarını belirtti.Yılmaz, dünyanın, bölgenin zor bir dönemden geçtiğine, Türkiye'nin çevresinde birçok çatışma yaşandığına işaret ederek, Suriye'den Irak'a, Balkanlardan Ukrayna ve Rusya çatışmasına, Kafkaslara kadar birçok çatışmanın hemen merkezinde olunduğunu aktardı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu çatışmalı alanlar içerisinde Türkiye'nin adeta bir istikrar adası olduğunu, bütün mazlumların yanında yer aldığını, hepsine umut olan bir ülke olarak yoluna devam ettiğini kaydetti.Yılmaz, seçimlerden hemen sonra dünyanın birçok yerinde mazlum milletlerin, dünyada çok ciddi anlamda haksızlığa uğrayanların nasıl sevindiğini hep birlikte gördüklerini dile getirerek, seçimlerin bu manada sadece Türkiye'yi değil dünyayı da yakından ilgilendirdiğini, bu umudun boşa çıkmadığını, buna layık olacaklarını belirtti.'Gelirin enflasyon karşısında erimemesi için tedbir almak gündemimizde'Ekonomiye değinen Yılmaz, "Ekonomi her zaman olduğu gibi birinci önceliğimiz olacak. Halkımızın refahını yükseltmek, son dönemlerde yaşanan pandemi ve diğer nedenlerle oluşan birtakım sorunları aşmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kabinemizdeki bütün arkadaşlarımızla uyum, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışacağız. Bir taraftan da büyüyen ekonomimizin nimetlerinden tüm toplumu, adalet içerisinde yararlandırma gayreti içerisinde olacağız. Bu çerçevede gelir dağılımını daha da iyileştirmek, geniş toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılamak, çalışanlarımızın, emeklilerimizin gelirinin enflasyon karşısında erimemesi için tedbirleri almak, bütün bunlar hükümetimizin gündemleri içerisinde yer alan konulardır" ifadelerini kullandı.Yılmaz, diğer taraftan da konut sektöründen enerjiye, gıdadan ulaştırma ve altyapıya, teknolojik gelişmelere varıncaya kadar her konuda yeni atılımlarla, yeni projelerle yola devam edeceklerini bildirdi.Gelecek dönem bir taraftan '12. Kalkınma Planı'nı Meclise getirirken diğer taraftan orta vadeli programı yenileyeceklerini, yıllık programları, hükümet programlarını, eylem planlarını kullanmak suretiyle seçim beyannamesinde ne dedilerse yerine getirmek için çalışacaklarını aktaran Yılmaz, bu çerçevede kendilerini yoğun bir mesainin beklediğini vurguladı.Yılmaz, "Siyasette güven esastır. Güvenin özü de söylediğinizi yapacaksınız, yapamayacağınızı söylemeyeceksiniz. Son seçimlerde bir kez daha gördük ki altı dolu olmayan, plana programa dayanmayan sözlere, halkımız itibar etmemiş, yine güvenden yana tavrını ortaya koymuştur. Seçim beyannamemizde ne dediysek planlı, programlı şekilde bunları birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.AK Parti teşkilatlarına fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, Bingöl'ün de bu anlamda iyi bir imtihan verdiğini dile getirdi.Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün seçimlerde çok güçlü bir destek ortaya koyduğuna işaret ederek, Bingöl halkına da teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-asgari-ucret-aciklamasi-1072274996.html
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cevdet yılmaz, enflasyon, gelir, kabine, recep tayyip erdoğan
cevdet yılmaz, enflasyon, gelir, kabine, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi birinci önceliğimiz olacak

16:44 11.06.2023 (güncellendi: 16:46 11.06.2023)
© AA / Rıdvan KorkulutaşCevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© AA / Rıdvan Korkulutaş
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ekonomi birinci önceliğimiz olacak. Büyüyen ekonomimizin nimetlerinden tüm toplumu adalet içerisinde yararlandırma gayreti içerisinde olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, geride bırakılan seçimde halkın bir kez daha 'güven' ve 'istikrar' dediğini kaydetti.
Yılmaz, "Halkımız bir kez daha 'güçlü, tecrübeli, dirayetli liderlik' dedi. Halkımız bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Cenab-ı Allah milletimizden razı olsun. Karşımızda çok geniş bir cephe oluşturuldu. Hiç bir araya gelmeyeceği düşünülen partiler, kişiler, kesimler bir araya getirildi ama Allah'ımıza hamdediyoruz, aziz milletimiz sandıklarda bu yapay oluşumlara, suni oluşumlara en güzel cevabı demokratik olgunluk içinde verdi" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak Meclis'te açık ara bir çoğunlukları bulunduğunu vurguladı.
Seçim sonuçlarının millete hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, seçimlerde tüm Türkiye'nin, 85 milyon vatandaşın, 81 vilayetin kazandığını dile getirdi.

'Cumhurbaşkanı'mız yine halkımızda heyecan uyandıran bir kabine oluşturdu'

Yılmaz, tüm Türkiye'ye hizmet edeceklerini, bütün vatandaşları kucaklayacaklarını, herkese hizmet etmenin gayreti içinde olacaklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı'mız son 21 yılda ortaya koyduğu icraatla, yaptığı çalışmalarla halkımızın gönlünde taht kurmuş bir lider. Dünyayı da çok iyi okuyan, dünya siyasetini bilen bir lider. Liderler her zaman önemlidir ama fırtınalı zamanlarda, dünyanın zor şartlardan geçtiği dönemlerde bir kat daha önemlidir. Çok şükür dünyanın, bölgemizin çeşitli meydan okumalarla, zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde güçlü, tecrübeli, samimi, dirayetli bir liderimiz var. Bunun için gerçekten çok şanslıyız. Cumhurbaşkanı'mız seçimden hemen sonra hükümeti kurdu. 1990'lı yıllarda seçimlerden sonra koalisyon kazandıkları olurdu. Bazen aylar süren müzakereler, paylaşımlar yapılırdı, bakanlık isteyenler, çeşitli konularda görüş ortaya koyanlar... Bakın yeni yönetim sistemimiz bu seçimde halkımızın onayını almış ve farkını da bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanı'mız Meclis'te yemin töreninden hemen sonra Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini ilan etti. İşte bu, yeni yönetim sistemimiz sayesinde gerçekleşti. Yeni yönetim sistemimizin istikrara, hızlı ve etkili karar alıp uygulamaya olan katkısı geçtiğimiz 5 yıl içinde yaşanan çeşitli sıkıntılara, pandemiden ekonomik ve jeopolitik meselelere varıncaya kadar her alanda kendini göstermiştir. Cumhurbaşkanı'mız yine güçlü ve halkımızda heyecan uyandıran bir kabine oluşturdu."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, bu güvenine layık olmak için elinden gelen tüm gayretle gece gündüz çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
"21. yüzyılın yükselen ülkeleri arasında ülkemiz en ön sıralarda yerini alacaktır. Ekonomisiyle, sosyal politikalarıyla, altyapı yatırımlarıyla, teknolojik atılımlarıyla, kurumsal gelişmeleriyle, reformlarıyla yeni yüzyıla yakışır bir şekilde milletimize, ülkemize hizmet edeceğiz." diyen Yılmaz, zorlukların da farkında olduklarını belirtti.
Yılmaz, dünyanın, bölgenin zor bir dönemden geçtiğine, Türkiye'nin çevresinde birçok çatışma yaşandığına işaret ederek, Suriye'den Irak'a, Balkanlardan Ukrayna ve Rusya çatışmasına, Kafkaslara kadar birçok çatışmanın hemen merkezinde olunduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu çatışmalı alanlar içerisinde Türkiye'nin adeta bir istikrar adası olduğunu, bütün mazlumların yanında yer aldığını, hepsine umut olan bir ülke olarak yoluna devam ettiğini kaydetti.
Yılmaz, seçimlerden hemen sonra dünyanın birçok yerinde mazlum milletlerin, dünyada çok ciddi anlamda haksızlığa uğrayanların nasıl sevindiğini hep birlikte gördüklerini dile getirerek, seçimlerin bu manada sadece Türkiye'yi değil dünyayı da yakından ilgilendirdiğini, bu umudun boşa çıkmadığını, buna layık olacaklarını belirtti.

'Gelirin enflasyon karşısında erimemesi için tedbir almak gündemimizde'

Ekonomiye değinen Yılmaz, "Ekonomi her zaman olduğu gibi birinci önceliğimiz olacak. Halkımızın refahını yükseltmek, son dönemlerde yaşanan pandemi ve diğer nedenlerle oluşan birtakım sorunları aşmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kabinemizdeki bütün arkadaşlarımızla uyum, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışacağız. Bir taraftan da büyüyen ekonomimizin nimetlerinden tüm toplumu, adalet içerisinde yararlandırma gayreti içerisinde olacağız. Bu çerçevede gelir dağılımını daha da iyileştirmek, geniş toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılamak, çalışanlarımızın, emeklilerimizin gelirinin enflasyon karşısında erimemesi için tedbirleri almak, bütün bunlar hükümetimizin gündemleri içerisinde yer alan konulardır" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, diğer taraftan da konut sektöründen enerjiye, gıdadan ulaştırma ve altyapıya, teknolojik gelişmelere varıncaya kadar her konuda yeni atılımlarla, yeni projelerle yola devam edeceklerini bildirdi.
Gelecek dönem bir taraftan '12. Kalkınma Planı'nı Meclise getirirken diğer taraftan orta vadeli programı yenileyeceklerini, yıllık programları, hükümet programlarını, eylem planlarını kullanmak suretiyle seçim beyannamesinde ne dedilerse yerine getirmek için çalışacaklarını aktaran Yılmaz, bu çerçevede kendilerini yoğun bir mesainin beklediğini vurguladı.
Yılmaz, "Siyasette güven esastır. Güvenin özü de söylediğinizi yapacaksınız, yapamayacağınızı söylemeyeceksiniz. Son seçimlerde bir kez daha gördük ki altı dolu olmayan, plana programa dayanmayan sözlere, halkımız itibar etmemiş, yine güvenden yana tavrını ortaya koymuştur. Seçim beyannamemizde ne dediysek planlı, programlı şekilde bunları birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.
AK Parti teşkilatlarına fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, Bingöl'ün de bu anlamda iyi bir imtihan verdiğini dile getirdi.
Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün seçimlerde çok güçlü bir destek ortaya koyduğuna işaret ederek, Bingöl halkına da teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması
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