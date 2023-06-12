https://sputniknews.com.tr/20230612/cumhurbaskani-erdogan-basketbol-oynadi-1072313583.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla İstanbul'da basketbol oynadı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T09:34+0300
2023-06-12T09:34+0300
2023-06-12T09:34+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
basketbol
osman aşkın bak
bakan
ibrahim kalın
fahrettin altun
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Basketbol maçına MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi isimler katıldı.O anları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Formumuzdayız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-kibris-ve-azerbaycani-ziyaret-edecek-1072297597.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, basketbol, osman aşkın bak, bakan, ibrahim kalın, fahrettin altun
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, basketbol, osman aşkın bak, bakan, ibrahim kalın, fahrettin altun
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla İstanbul'da basketbol oynadı.
Basketbol maçına MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi isimler katıldı.
O anları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Formumuzdayız" ifadelerini kullandı.