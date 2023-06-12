https://sputniknews.com.tr/20230612/cin-ve-arap-ulkeleri-arasinda-degeri-10-milyar-dolara-yakin-30-anlasma-imzalandi-1072312300.html
Çin ve Arap ülkeleri arasında değeri 10 milyar dolara yakın 30 anlaşma imzalandı
Çin ve Arap ülkeleri arasında değeri 10 milyar dolara yakın 30 anlaşma imzalandı
Suudi Arabistan'da düzenlenen 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın ilk günü, 37.5 milyar Suudi riyali (9.9 milyar dolar) değerinde 30 yatırım anlaşmasının... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T09:32+0300
2023-06-12T09:32+0300
2023-06-12T09:35+0300
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Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) aktardığı haberde, Çin ve Arap ülkelerinin teknoloji, yenilenebilir enerji, tarım, gayrimenkul, maden, lojistik, turizm ve sağlık alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile sürücüsüz teknolojilerin geliştirilmesi ve elektrikli araç üretimi konusunda uzmanlaşmış Çinli şirketin, ortak girişim kurmak üzere 21 milyar Suudi riyaline anlaşma imzaladığı belirtildi.Haberde, otomobillerin üretim ve satışı takvimlerinin belirlendiği de bildirilirken, imzalanan 30 ayrı anlaşmada toplam yatırım değerinin 9.9 milyar doları bulduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/iran-suudi-arabistan-ve-baeden-cinin-himayesinde-ortak-deniz-gucu-1072096593.html
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asya & pasifik, ortadoğu, çin, çin halk cumhuriyeti, arap, arap ülkeleri, anlaşma, imza
asya & pasifik, ortadoğu, çin, çin halk cumhuriyeti, arap, arap ülkeleri, anlaşma, imza
Çin ve Arap ülkeleri arasında değeri 10 milyar dolara yakın 30 anlaşma imzalandı
09:32 12.06.2023 (güncellendi: 09:35 12.06.2023) Abone ol
Suudi Arabistan'da düzenlenen 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın ilk günü, 37.5 milyar Suudi riyali (9.9 milyar dolar) değerinde 30 yatırım anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi.
Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) aktardığı haberde, Çin ve Arap ülkelerinin teknoloji, yenilenebilir enerji, tarım, gayrimenkul, maden, lojistik, turizm ve sağlık alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.
Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile sürücüsüz teknolojilerin geliştirilmesi ve elektrikli araç üretimi konusunda uzmanlaşmış Çinli şirketin, ortak girişim kurmak üzere 21 milyar Suudi riyaline anlaşma imzaladığı belirtildi.
Haberde, otomobillerin üretim ve satışı takvimlerinin belirlendiği de bildirilirken, imzalanan 30 ayrı anlaşmada toplam yatırım değerinin 9.9 milyar doları bulduğu ifade edildi.