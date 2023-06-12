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https://sputniknews.com.tr/20230612/chpli-ozgur-ozelden-adaylik-sorusuna-yanit-sorumluluk-almaktan-kacmayacagim-1072311231.html
CHP'li Özgür Özel'den 'adaylık' sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım
CHP'li Özgür Özel'den 'adaylık' sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ana muhalefet partisi liderliğine aday olup olmadığına ilişkin soruya "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtını verdi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T08:45+0300
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adaylık
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CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından değerlendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı sonrası Özel, kurultayda aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. CHP Grup Başkanı, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım" dedi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özel, hem CHP'ye hem de 6'lı masaya ilişkin de bir dizi özeleştiride bulundu. Özel'in yanıtlarından öne çıkanlar şöyle: "(6'lı masadaki partilerin katkısı) Beklenen kadar olmadı. Beklenenin çok altında oldu. Yüzde 5 düzeyinde katkı yapması beklenen ortakların anketlerde yüzde 0,7-1 civarında katkı yaptığını ölçümledik. (CHP Genel Başkanlığı’na aday mısınız?) Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım. Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza."
https://sputniknews.com.tr/20230608/chpli-altay-secime-basari-diyenin-aklindan-suphe-ederim-cekilmeyi-bilmek-lazim-1072169112.html
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özgür özel, chp, adaylık
özgür özel, chp, adaylık

CHP'li Özgür Özel'den 'adaylık' sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım

08:45 12.06.2023 (güncellendi: 08:48 12.06.2023)
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© AA
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ana muhalefet partisi liderliğine aday olup olmadığına ilişkin soruya "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtını verdi.
CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından değerlendirmelerde bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı sonrası Özel, kurultayda aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. CHP Grup Başkanı, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım" dedi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özel, hem CHP'ye hem de 6'lı masaya ilişkin de bir dizi özeleştiride bulundu.
Özel'in yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:
"(6'lı masadaki partilerin katkısı) Beklenen kadar olmadı. Beklenenin çok altında oldu. Yüzde 5 düzeyinde katkı yapması beklenen ortakların anketlerde yüzde 0,7-1 civarında katkı yaptığını ölçümledik.
(CHP Genel Başkanlığı’na aday mısınız?) Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım.
Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza."
Engin Altay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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CHP'li Altay: Seçime başarı diyenin aklından şüphe ederim, çekilmeyi bilmek lazım
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