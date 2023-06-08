https://sputniknews.com.tr/20230608/chpli-altay-secime-basari-diyenin-aklindan-suphe-ederim-cekilmeyi-bilmek-lazim-1072169112.html

CHP'li Altay: Seçime başarı diyenin aklından şüphe ederim, çekilmeyi bilmek lazım

CHP'li Altay: Seçime başarı diyenin aklından şüphe ederim, çekilmeyi bilmek lazım

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçları için, "Başarı diyenin aklından... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T11:05+0300

2023-06-08T11:05+0300

2023-06-08T11:13+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

engin altay

kemal kılıçdaroğlu

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28. dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yapacak olan Engin Altay, yeni dönemde 10 senedir yürüttüğü CHP Grup Başkanvekilliğine aday olmadı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Engin Altay, neden görev almadığına ilişkin soruya, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem Meclis başkanvekili ol.' dedi arkadaşlar, kabul etmedim. Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabii” yanıtını verdi. "Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm" diyen Altay, bu görüşünü Kılıçdaroğlu’nun yanında da söylediğini belirtti. Altay, "Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok" dedi. 'Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?' Altay, “Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi” sorusunu ise, “Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım” diye yanıtladı. 'Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz' "CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe. MYK'daki değişiklik yeterli değil, nasıl yeterli olsun" diyerek eleştirilerde bulunan Altay, açıklamalarına şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230607/imamoglundan-degisim-mesaji-sadece-bir-kurul-degisimiyle-olmaz-1072138513.html

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