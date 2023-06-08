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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/chpli-altay-secime-basari-diyenin-aklindan-suphe-ederim-cekilmeyi-bilmek-lazim-1072169112.html
CHP'li Altay: Seçime başarı diyenin aklından şüphe ederim, çekilmeyi bilmek lazım
CHP'li Altay: Seçime başarı diyenin aklından şüphe ederim, çekilmeyi bilmek lazım
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçları için, "Başarı diyenin aklından... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T11:05+0300
2023-06-08T11:13+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
engin altay
kemal kılıçdaroğlu
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28. dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yapacak olan Engin Altay, yeni dönemde 10 senedir yürüttüğü CHP Grup Başkanvekilliğine aday olmadı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Engin Altay, neden görev almadığına ilişkin soruya, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem Meclis başkanvekili ol.' dedi arkadaşlar, kabul etmedim. Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabii” yanıtını verdi. "Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm" diyen Altay, bu görüşünü Kılıçdaroğlu’nun yanında da söylediğini belirtti. Altay, "Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok" dedi. 'Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?' Altay, “Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi” sorusunu ise, “Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım” diye yanıtladı. 'Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz' "CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe. MYK'daki değişiklik yeterli değil, nasıl yeterli olsun" diyerek eleştirilerde bulunan Altay, açıklamalarına şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230607/imamoglundan-degisim-mesaji-sadece-bir-kurul-degisimiyle-olmaz-1072138513.html
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seçim, engin altay, kemal kılıçdaroğlu
seçim, engin altay, kemal kılıçdaroğlu

CHP'li Altay: Seçime başarı diyenin aklından şüphe ederim, çekilmeyi bilmek lazım

11:05 08.06.2023 (güncellendi: 11:13 08.06.2023)
© AA / Engin Altay
Engin Altay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA /
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçları için, "Başarı diyenin aklından şüphe ederim" diyen Altay, "Çekilmeyi bilmek lazım" ifadelerini kullandı.
28. dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yapacak olan Engin Altay, yeni dönemde 10 senedir yürüttüğü CHP Grup Başkanvekilliğine aday olmadı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Engin Altay, neden görev almadığına ilişkin soruya, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem Meclis başkanvekili ol.' dedi arkadaşlar, kabul etmedim. Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabii” yanıtını verdi.
"Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm" diyen Altay, bu görüşünü Kılıçdaroğlu’nun yanında da söylediğini belirtti.
Altay, "Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok" dedi.

'Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?'

Altay, “Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi” sorusunu ise, “Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım” diye yanıtladı.

'Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz'

"CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe. MYK'daki değişiklik yeterli değil, nasıl yeterli olsun" diyerek eleştirilerde bulunan Altay, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Kurultay kesinlikle seçimden önce yapılmalı. Yerel seçimden önce yapılmazsa bir fecaattir. Parti yerel seçimde aradığı heyecanı bulamaz. Genel başkanımızla devam edebiliriz. Buna karar verecek olan kurultaydır. Ama bunun parti yönetimi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!”
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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