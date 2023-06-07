https://sputniknews.com.tr/20230607/imamoglundan-degisim-mesaji-sadece-bir-kurul-degisimiyle-olmaz-1072138513.html
İmamoğlu'ndan 'değişim' mesajı: 'Sadece bir kurul değişimiyle olmaz'
İmamoğlu'ndan 'değişim' mesajı: 'Sadece bir kurul değişimiyle olmaz'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin seçimi kaybettiğini ifade ederek "Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" dedi. Öte... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T15:48+0300
2023-06-07T15:48+0300
2023-06-07T15:48+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
değişim
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İmamoğlu, CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin değişmesine gönderme yaparak "Sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor." dedi.28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiklerini ifade eden İmamoğlu, "Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız." değerlendirmesinde bulundu.Geçen hafta yaptığı açıklamada güçlü bir değişimden bahsettiğini ifade eden İBB Başkanı, "Bir topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum. Değişimi anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor." dedi.Kulağını tıkayarak yol yürümenin doğru olmadığını sözlerine ekleyen İmamoğlu, "Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını, ne istediğini anlamamız şart." diye konuştu.Öte İmamoğlu, aynı duruşla yoluna devam ettiğini söyledi.
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, değişim
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, değişim
İmamoğlu'ndan 'değişim' mesajı: 'Sadece bir kurul değişimiyle olmaz'
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin seçimi kaybettiğini ifade ederek "Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" dedi. Öte yandan "değişim" değerlendirmesinde de bulunan İmamoğlu "Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin değişmesine gönderme yaparak "Sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor." dedi.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiklerini ifade eden İmamoğlu, "Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen hafta yaptığı açıklamada güçlü bir değişimden bahsettiğini ifade eden İBB Başkanı, "Bir topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum. Değişimi anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor." dedi.
Kulağını tıkayarak yol yürümenin doğru olmadığını sözlerine ekleyen İmamoğlu, "Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını, ne istediğini anlamamız şart." diye konuştu.
Öte İmamoğlu, aynı duruşla yoluna devam ettiğini söyledi.