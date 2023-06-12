https://sputniknews.com.tr/20230612/bosandigi-esinin-silikonlarini-patlatti-1072333688.html

Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı

Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı

İstanbul’da, Dursun K. isimli kişi boşandığı eski eşinin silikonlarını patlattı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T14:44+0300

2023-06-12T14:44+0300

2023-06-12T14:59+0300

türkiye

silikon

patlama

boşanmak

şikayet

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İstanbul’da meydana gelen olayda üç çocukları olan 42 yaşındaki Dursun K. ile 41 yaşındaki Elif K. bir süre önce boşandı. Sabah’ta yer alan iddiaya göre, Elif K., boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası Dursun K.’ya, 'Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak', 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor' ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı.Söz konusu mesajlar sonrası Dursun K. eski eşinin yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan Dursun K., işten gelen Elif K.’ya saldırdı ve ağzını kapatarak binaya zorla soktu. Elinde delici bir aletle eski eşini zorla apartmana sokan adam, daha sonra bu keskin aletle eski eşinin silikonlarını patlattı. Daha sonra ise bölgeden kaçarak uzaklaştı. Bölgeye hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahaleden sonra kadını ambulansla hastaneye kaldırdı ve kadının silikonları çıkarıldı.Elif K., silikonları çıkarılıp taburcu olduktan sonra eski kocası hakkında şikâyetçi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230612/19-yildir-esinden-bosanmaya-calisiyor-dogustan-akil-hastasidir-denildi-1072320081.html

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silikon, patlama, boşanmak, şikayet