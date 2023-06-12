https://sputniknews.com.tr/20230612/19-yildir-esinden-bosanmaya-calisiyor-dogustan-akil-hastasidir-denildi-1072320081.html

19 yıldır eşinden boşanmaya çalışıyor: 'Doğuştan akıl hastasıdır' denildi

19 yıldır eşinden boşanmaya çalışıyor: 'Doğuştan akıl hastasıdır' denildi

Nilüfer Yalçın, eşinin boşanma sürecinde çeşitli kurumlardan aldığı “Akıl sağlığı yerinde değildir” raporu ile mağdur edildiğini belirterek, Adli Tıp... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T11:38+0300

2023-06-12T11:38+0300

2023-06-12T11:38+0300

yaşam

türkiye

boşanma

akıl sağlığı

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Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Nilüfer Yalçın 24 yıl önce C.Ç. ile hayatını birleştirdi. Ailenin 2001 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Ardından Yalçın, eşinin ağabeyi ile gayrimenkul nedeniyle tartışmalar yaşadı. Olay mahkemeye yansıyınca aile içinde gerginlikler oluştu. C.Ç. ise dava sürecinden 4 yıl sonra mülk kavgasından sıkıldığını belirterek evi terk etti. Nilüfer Yalçın, 2014 yılında eşinden boşandı. İddiaya göre boşanma davası devam ederken 2007 yılında eşi adına “Akıl sağlığı yerinde değildir” raporu çıkarıldı.Adli Tıp karası sonrası yeniden boşanma davasıYalçın ve avukatı dava sürecinde Adli Tıp Kurumu'ndan eşinin ‘Akıl sağlığı yerinde olup olmadığına yönelik' rapor talep etti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen cevapta “Sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya zeka geriliği tespit edilemediği” yönünde karar verildi. Bugelişmelerin arından 2019 yılında boşanma ve mal paylaşımına yönelik dava yeniden başladı.'Boşanma davası devam ederken 2007 yılında eşim birden bire kısıtlandı'Bu gelişmenin ardından Yalçın ve avukatı, aile mahkemesine başvuruda bulunarak boşanma ve mal paylaşımı davasının yeniden görülmesini talep etti. Yaşadığı yasal süreci anlatan Nilüfer Yalçın, “1999 yılında eşimle hayatımı birleştirdim. Hiçbir sorunum yoktu, 2001'de oğlumuz dünyaya geldi. Daha sonra eşim üzerinde bulunan hisselerini paylaşmak istedi. Mal paylaşımı davası devam ederken eşim bir gece evden ayrıldı. 2006 yılında eşime boşanma davası açtım. Boşanma davası devam ederken 2007 yılında eşim birden bire kısıtlandı, yani vasi tayin edildi ve tek başına karar veremez hale geldi. “Doğuştan akıl hastasıdır” denildi. Ben de hem evlilikte kusurlu eş ilan edildim, hem de bu evliliği para için yaptığım söylenerek yoksulluk nafakasından mahrum bırakıldım. Eşim daha sonra başka birisiyle evlendi. Biz mal paylaşımı yapmak istedik. Aile mahkemesinde mal paylaşımına geçtiğimizde burada da akıl hastası olduğu söylendi” dedi.'Eşimin akıl sağlığına yönelik alınan raporların SGK'da olmadığının yazısı geldi'Yalçın, şöyle devam etti: '20 yıldır mağdur ediliyorum'Adli Tıp Kurumu'ndan kendisine gelen cevabı da paylaşan Yalçın, “Bize gelen cevapta, ‘Sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini, ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zeka geriliği tespit edilemediği' Ama eşimin çok sayıda kurumdan raporu var. Kime bizim taleplerimizi yerine getirmedi. Biz sürekli oyalandık, biz 20 yıldan sonra şimdi hem boşanma davasını hem de mal paylaşımını yeniden görüyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk duruşmam var. Ben adalete güveniyorum. Buradan kazandığım parayı devlet kurumlarında öğrenim gören öğrencilere, depremzedelere ve Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. 20 yıldır mağdur ediliyorum, bunun için çok yüksek tazminat talep edeceğim. Benim gençliğim gitti. Bu tür evraklarda oyalandık” dedi.'SGK kayıtlarında bu raporların olmadığı ortaya çıktı'Avukat ise Ercan Güven ise şunları konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230529/uzun-suren-bosanma-davalarina-iliskin-emsal-karar-eslerin-sadakat-yukumlulugu-devam-etmiyor-1071725196.html

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türkiye, boşanma, akıl sağlığı