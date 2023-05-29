Uzun süren boşanma davalarına ilişkin emsal karar: 'Eşlerin sadakat yükümlülüğü devam etmiyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
06:30
3 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna reddi
06:40
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Batılı totaliter liberal rejimler, insan doğasına saldırıyor
06:50
3 dk
ÖZEL HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya F-16’ların ne zaman verileceği belli değil
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir
07:10
2 dk
ÖZEL HABER
Putin’den teklif: Avrasya kredi derecelendirme kuruluşunun kurulması faydalı olacak
07:20
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan WhatsApp'a ceza
07:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy'nin Yalta'daki dairesi satışa çıkarıldı
07:40
3 dk
ÖZEL HABER
Putin: Sovyet yönetimi öncesinde Ukrayna yoktu
07:50
3 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'da kaygı büyük: F-16 teknolojisi Rusların eline geçebilir
08:10
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: NATO, nükleer kıyamet senaryosunu ciddiye almıyor
08:20
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’ye gelen Polonyalıların hedefinde Ruslar var
08:30
2 dk
ÖZEL HABER
Russia Today yöneticisi Simonyan'a bombalı paket gönderildi
08:40
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’da Yuan cinsinden islemlerin sayisinda 10 katlik artis bekleniyor
08:50
2 dk
ÖZEL HABER
Sputnik’e anlattı: Kuzey Kore balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Savunma Bakanı Feng: Ücretsiz yardım alıyorsanız akıl almaz bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız
09:10
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı
09:20
1 dk
ÖZEL HABER
AB, Rusya’nın doldurulan varlıklarını ne yapacak?
09:30
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li askeri uzman Tyler Rogovei: Patriot füzesi başarısız oldu
09:40
2 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya yaptırımları Avrupa'ya daha büyük bedel ödetti
09:50
3 dk
ÖZEL HABER
Asya-Türkiye-Avrupa Platform Koordinatörü: Ukrayna saldırısı Rusya ve Türkiye’yi hedef aldığı çok açık
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Türkiye'ye ihracat yapan şirketlere destek
10:10
5 dk
ÖZEL HABER
ABD Başkanı Biden, gazetecilerin soru sormasını engelledi
10:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin korkusu Rus Kinjal füzeleri
10:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türk fast food zinciri Rusya’da yatırımlarını arttırdı
10:40
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin Rus denizaltısı korkusunun sebebi
10:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li asker Uzmanı Denis: Savaşı sona erdirmenin tek yolu siyasi bir anlaşma
13:14
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan eski ABD Başkanı Obama’ya yasak
13:25
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Türkiye'ye ihracat yapan şirketlere destek
13:35
5 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill: Kitle imha silahları kullanılırsa insanoğlunun hayatta kalma şansı kalmayacak
13:44
2 dk
ÖZEL HABER
Avusturya’dan Ukrayna’ya Avrupa Birliği vetosu
13:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna reddi
14:13
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’da İslam benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşıyor
14:25
3 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’ın sıradışı kahvesi: Herkes satranç oynuyor
14:33
4 dk
ÖZEL HABER
Prof. Haluk Levent: Büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek
14:43
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin borcu Rusya’dan 107 kat fazla
14:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya-Çin ittifakı ABD için büyük kabusa dönüşecek
16:17
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin füze projeleri Cenk, Tayfun ve Bora'nın son durumu ne?
16:25
3 dk
ÖZEL HABER
Rus iklimbilimci: Rusya’nin baskenti Sibirya'ya tasinabilir
16:34
2 dk
ÖZEL HABER
ABD için “kara gün” 1 Haziran’da başlayabilir
16:44
3 dk
ÖZEL HABER
Norveç yönetiminden vatandaşlarına “casus balina” uyarısı
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Radyo Sputnik ikinci tur
17:13
322 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve seçim sonuçları
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
12:45
88 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230529/uzun-suren-bosanma-davalarina-iliskin-emsal-karar-eslerin-sadakat-yukumlulugu-devam-etmiyor-1071725196.html
Uzun süren boşanma davalarına ilişkin emsal karar: 'Eşlerin sadakat yükümlülüğü devam etmiyor'
Uzun süren boşanma davalarına ilişkin emsal karar: 'Eşlerin sadakat yükümlülüğü devam etmiyor'
Kayseri Baro Avukatı Ali Kızılay, Hukuk Genel Kurulu tarafından emsal olarak verilen karar ile boşanma davasında boşanma kararının kesinleşmemesi, dolayısıyla... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T12:18+0300
2023-05-29T12:18+0300
yaşam
boşanma
evlilik
sadakat
avukat
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103465/85/1034658567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b90b019956d0eab86185daed47bc11.jpg
Özel ve genel boşanma sebeplerine dayalı olarak açılan davalarda özellikle boşanmanın ferileri yönünden istinaf kanun yoluna gidildiğini söyleyen Avukat Ali Kızılay, “Müvekkilimizin tarafımıza başvurusu üzerine evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması sonucu açmış olduğumuz bir boşanma davası var. Nitekim davalı tarafın bir karşı davası da vardı bu dosya çerçevesinde. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle açılmış davalar mevcuttu. İlk derece mahkemesince tarafların boşanma davasının karşılıklı olarak kabulüne karar verilmesiyle birlikte, bu karara karşı boşanmanın ferileri ile ilgili istinaf kanun yoluna taraflarca başvuruldu. Ancak boşanma kararı yönünde tarafların herhangi bir başvurusu söz konusu değildi. Bununla birlikte ilk derece mahkemesinden kararın boşanma yönünde kesinleştirilmesi tarafımızca talep edildi. Ancak istinaf kanun yoluna boşanmanın ferîleri ile ilgili başvuru yapıldığından dolayı bu kesinleşme işleminin yapılamayacağı ve bu nedenle talebin reddi gerektiği tarafımıza izah edildi. Bununla birlikte istinaf kanun yolunda biz bu süreçle ilgili tekrar talepte bulunduk. İstinaf merci de talebimizi kabul edip boşanma yönüyle kısmi kesinleşme yapılması gerektiğini belirtti” dedi.Kızılay, Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen karar ile boşanan eşlerin kararın kesinleşmemesi nedeniyle uzayan süreçteki sorunların ortadan kalktığını söyleyerek, “Ancak buna rağmen özellikle müvekkilimizin bu süreçte boşanmanın kesinleşmesine bağlı olarak kurmuş olduğu yeni bir hayat mevcuttu ancak davalı taraf boşanmanın kesinleşmediğinden eşin sadakat yükümlülüğünün devam ettiğinden bahisle karşı bir dava daha açtı. Bu davadan kaynaklı olarak da Yargıtay bu davaların birleşerek görülmesi gerektiğini, dolayısıyla kısmi kesinleşmenin yapılmaması gerektiği yönünde bozma kararı vermiş oldu. Bu karara karşı istinaf merci tekrar direnme yönüyle yani kesinleşmenin olduğundan bahisle sadakat yükümlülüğünün devam etmediği, kesinleşmenin yerinde olduğu hususunda bir direnme kararı verdi. Bu karar da Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Hukuk Genel Kurulu talebimiz doğrultusunda burada kısmi kesinleşmenin yapılmış olduğu yani boşanma yönüyle istinaf ve temyiz kanun yoluna bir başvurunun mevcut olmadığı yönünde tazminattır, nafakadır, kusur oranıdır bunlarla ilgili hususlarda yapılan başvuruların boşanmanın kesinleşmesini etkilemeyeceği yönüyle bir emsal karar verdi. Bu emsal kararla birlikte boşanma kararlarının ferileri ile ilgili yapılan başvurulardan dolayı uzun süren bu süreçlerin bir an önce sonuçlanması, eşlerin yeniden bir hayat kurmaları, sadakat yükümlülüğü çerçevesinde yaşamış olduğu kısıtlamaların kaldırılması anlamı taşımaktadır. Özellikle Anayasamızda 20. ve 41. maddede evlenme hakkı güvenceye alınmış olmakla birlikte boşanma davaları uzun sürmektedir. Boşanma davalarındaki bu sürüncemede kalma, boşanmaların kesinleşmemesinden kaynaklı eşlerin belki 3 yıl belki 5 yıl yeni bir hayat kuramamaları, arkadaşlarıyla birlikte bir ortamda oturup beraber zaman bile geçirememeleri, sosyalleşememeleri gibi büyük sorunların ortadan kalkmasına vesile oldu” ifadelerini kullandı.'Eşlerin sadakat yükümlülüğü devam etmiyor'Verilen kararla birlikte boşanmalarda ilk derece mahkemesince verilen boşanma kararına taraflar itiraz etmemiş ise eşlerin sadakat yükümlülüğünün devam etmediğine işaret edildiğini söyleyen Kızılay, sözlerini şu şekilde tamamladı:
https://sputniknews.com.tr/20230529/yargitaydan-emsal-karar-neyin-teminati-oldugu-aciklanmamissa-teminat-senedi-sayilmaz-1071721551.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103465/85/1034658567_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a549649d5de7800ce5b4051cd5368817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boşanma, evlilik, sadakat, avukat, mahkeme
boşanma, evlilik, sadakat, avukat, mahkeme

Uzun süren boşanma davalarına ilişkin emsal karar: 'Eşlerin sadakat yükümlülüğü devam etmiyor'

12:18 29.05.2023
© Fotoğraf : DHA / boşanma davası
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
© Fotoğraf : DHA /
Abone olTelegram
Kayseri Baro Avukatı Ali Kızılay, Hukuk Genel Kurulu tarafından emsal olarak verilen karar ile boşanma davasında boşanma kararının kesinleşmemesi, dolayısıyla eşlerin sadakat yükümlülüğünün uzun sürdüğü davaların tarih olacağını söyledi.
Özel ve genel boşanma sebeplerine dayalı olarak açılan davalarda özellikle boşanmanın ferileri yönünden istinaf kanun yoluna gidildiğini söyleyen Avukat Ali Kızılay, “Müvekkilimizin tarafımıza başvurusu üzerine evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması sonucu açmış olduğumuz bir boşanma davası var. Nitekim davalı tarafın bir karşı davası da vardı bu dosya çerçevesinde. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle açılmış davalar mevcuttu. İlk derece mahkemesince tarafların boşanma davasının karşılıklı olarak kabulüne karar verilmesiyle birlikte, bu karara karşı boşanmanın ferileri ile ilgili istinaf kanun yoluna taraflarca başvuruldu. Ancak boşanma kararı yönünde tarafların herhangi bir başvurusu söz konusu değildi. Bununla birlikte ilk derece mahkemesinden kararın boşanma yönünde kesinleştirilmesi tarafımızca talep edildi. Ancak istinaf kanun yoluna boşanmanın ferîleri ile ilgili başvuru yapıldığından dolayı bu kesinleşme işleminin yapılamayacağı ve bu nedenle talebin reddi gerektiği tarafımıza izah edildi. Bununla birlikte istinaf kanun yolunda biz bu süreçle ilgili tekrar talepte bulunduk. İstinaf merci de talebimizi kabul edip boşanma yönüyle kısmi kesinleşme yapılması gerektiğini belirtti” dedi.
Kızılay, Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen karar ile boşanan eşlerin kararın kesinleşmemesi nedeniyle uzayan süreçteki sorunların ortadan kalktığını söyleyerek, “Ancak buna rağmen özellikle müvekkilimizin bu süreçte boşanmanın kesinleşmesine bağlı olarak kurmuş olduğu yeni bir hayat mevcuttu ancak davalı taraf boşanmanın kesinleşmediğinden eşin sadakat yükümlülüğünün devam ettiğinden bahisle karşı bir dava daha açtı. Bu davadan kaynaklı olarak da Yargıtay bu davaların birleşerek görülmesi gerektiğini, dolayısıyla kısmi kesinleşmenin yapılmaması gerektiği yönünde bozma kararı vermiş oldu. Bu karara karşı istinaf merci tekrar direnme yönüyle yani kesinleşmenin olduğundan bahisle sadakat yükümlülüğünün devam etmediği, kesinleşmenin yerinde olduğu hususunda bir direnme kararı verdi. Bu karar da Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Hukuk Genel Kurulu talebimiz doğrultusunda burada kısmi kesinleşmenin yapılmış olduğu yani boşanma yönüyle istinaf ve temyiz kanun yoluna bir başvurunun mevcut olmadığı yönünde tazminattır, nafakadır, kusur oranıdır bunlarla ilgili hususlarda yapılan başvuruların boşanmanın kesinleşmesini etkilemeyeceği yönüyle bir emsal karar verdi. Bu emsal kararla birlikte boşanma kararlarının ferileri ile ilgili yapılan başvurulardan dolayı uzun süren bu süreçlerin bir an önce sonuçlanması, eşlerin yeniden bir hayat kurmaları, sadakat yükümlülüğü çerçevesinde yaşamış olduğu kısıtlamaların kaldırılması anlamı taşımaktadır. Özellikle Anayasamızda 20. ve 41. maddede evlenme hakkı güvenceye alınmış olmakla birlikte boşanma davaları uzun sürmektedir. Boşanma davalarındaki bu sürüncemede kalma, boşanmaların kesinleşmemesinden kaynaklı eşlerin belki 3 yıl belki 5 yıl yeni bir hayat kuramamaları, arkadaşlarıyla birlikte bir ortamda oturup beraber zaman bile geçirememeleri, sosyalleşememeleri gibi büyük sorunların ortadan kalkmasına vesile oldu” ifadelerini kullandı.

'Eşlerin sadakat yükümlülüğü devam etmiyor'

Verilen kararla birlikte boşanmalarda ilk derece mahkemesince verilen boşanma kararına taraflar itiraz etmemiş ise eşlerin sadakat yükümlülüğünün devam etmediğine işaret edildiğini söyleyen Kızılay, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Hukuk Genel Kurulu, bu kararıyla birlikte boşanma davalarında boşanma kararı yönüyle üst kanun yoluna başvurulmadığında boşanma yönünden kararın kesinleştiğini, dolayısıyla eşlerin sadakat yükümlülüğünün de devam etmediğine işaret etmektedir. Ancak bu kararların anlaşılması ve yorumlanması yine kolay olmayacaktır. Devam eden sorunların çözülebilmesi açısından ilgili maddelerde bu düzenlemelerin yani kesinleşme işlemleriyle ilgili üst kanun yollarına başvuru yapılmadığında sonuçlarının ne olacağının açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.”
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
TÜRKİYE
Yargıtay'dan emsal karar: Neyin teminatı olduğu açıklanmamışsa 'teminat senedi' sayılmaz
11:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала