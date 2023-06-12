https://sputniknews.com.tr/20230612/blinken-isvecin-natoya-katilim-surecini-zirveye-kadar-tamamlamasini-umuyoruz-1072351598.html

Blinken: İsveç’in NATO’ya katılım sürecini zirveye kadar tamamlamasını umuyoruz

Blinken: İsveç’in NATO’ya katılım sürecini zirveye kadar tamamlamasını umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç’in NATO’ya resmi katılım sürecini temmuz ayında yapılacak Zirve’den önce tamamlamasını umduklarını söyledi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T22:09+0300

2023-06-12T22:09+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısında, İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili bir soru üzerine, “Daha önce de dediğim gibi bu bir süreç. Bu süreçte ittifakın her bir üyesinin endişelerini dile getirmesini kabul edilir olduğunu düşünüyorum. Görüşümüze göre İsveç’in ittifaka resmi katılım sürecini tamamlamasının zamanı geldi ve neredeyse tüm NATO üyelerinin böyle düşünmesi önemli. Beklentimiz bunun Vilnius’taki NATO Zirvesi’nden önce gerçekleşmesi yönünde” diye konuştu.Blinken, “Görüşümüze göre İsveç, ittifaka katılım konusunda Türkiye’nin endişelerini gidermek için yeterince çaba gösteriyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230612/turkiye-finlandiya-isvec-ve-nato-arasindaki-toplantinin-tarihi-belli-oldu-1072351033.html

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