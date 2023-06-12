https://sputniknews.com.tr/20230612/turkiye-finlandiya-isvec-ve-nato-arasindaki-toplantinin-tarihi-belli-oldu-1072351033.html
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki toplantının tarihi belli oldu
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki toplantının tarihi belli oldu
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı çarşamba günü... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T21:51+0300
2023-06-12T21:51+0300
2023-06-12T21:51+0300
türkiye
finlandiya
isveç
türkiye
nato
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Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasında kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısının tarihi belli oldu.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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finlandiya, isveç, türkiye, nato
finlandiya, isveç, türkiye, nato
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki toplantının tarihi belli oldu
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Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasında kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısının tarihi belli oldu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecektir. Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacaktır.