https://sputniknews.com.tr/20230612/azerbaycan-lideri-aliyev-ile-rusya-devlet-baskan-yardimcisi-leviti-zangezur-koridorunu-gorustu-1072351138.html
Azerbaycan lideri Aliyev ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Leviti, Zangezur koridorunu görüştü
Azerbaycan lideri Aliyev ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Leviti, Zangezur koridorunu görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Devlet Başkan Yardımcısı İgor Levitin’i kabul ederek ulaştırma alanındaki işbirliğini değerlendirdikleri... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T21:51+0300
2023-06-12T21:51+0300
2023-06-12T21:51+0300
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rusya
azerbaycan
ilham aliyev
zengezur koridoru
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bugün Rusya Devlet Başkan Yardımcısı İgor Levitin’i kabul ettiği bildirildi.Açıklamada, “Rusya’nın gelecekte Zangezur koridorunun potansiyelinden yararlanma olasılıklarının araştırılmasına ilişkin konular ele alındı” ifadesine yer verildi.Aliyev ve Levitin’in, Azerbaycan’daki modern gemi yapım kapasitelerinden yararlanma, Kuzey-Güney ulaştırma koridorunun geliştirilmesine yönelik ortak çabaları sürdürme, kargo taşımacılığı hacmini artırma ve Azerbaycan’daki ilgili altyapıyı kullanma, Azerbaycan üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Kuzey-Güney ulaştırma koridoru üzerinden yükleri taşıma konularında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/azerbaycan-buyukelcisi-mammadov-zengezur-ile-turkiye-ile-azerbaycan-arasi-38-kilometreye-inecek-1071892454.html
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rusya, azerbaycan, ilham aliyev, zengezur koridoru
rusya, azerbaycan, ilham aliyev, zengezur koridoru
Azerbaycan lideri Aliyev ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Leviti, Zangezur koridorunu görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Devlet Başkan Yardımcısı İgor Levitin’i kabul ederek ulaştırma alanındaki işbirliğini değerlendirdikleri belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bugün Rusya Devlet Başkan Yardımcısı İgor Levitin’i kabul ettiği bildirildi.
Açıklamada, “Rusya’nın gelecekte Zangezur koridorunun potansiyelinden yararlanma olasılıklarının araştırılmasına ilişkin konular ele alındı” ifadesine yer verildi.
Aliyev ve Levitin’in, Azerbaycan’daki modern gemi yapım kapasitelerinden yararlanma, Kuzey-Güney ulaştırma koridorunun geliştirilmesine yönelik ortak çabaları sürdürme, kargo taşımacılığı hacmini artırma ve Azerbaycan’daki ilgili altyapıyı kullanma, Azerbaycan üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Kuzey-Güney ulaştırma koridoru üzerinden yükleri taşıma konularında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.