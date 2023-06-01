https://sputniknews.com.tr/20230601/azerbaycan-buyukelcisi-mammadov-zengezur-ile-turkiye-ile-azerbaycan-arasi-38-kilometreye-inecek-1071892454.html

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Zengezur ile Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Zengezur ile Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan ile Türkiye’nin doğrudan karayolu bağlantısını sağlayacak Zengezur koridoruna ilişkin, “Ermenistan... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T16:21+0300

2023-06-01T16:21+0300

2023-06-01T16:22+0300

türkiye

türkiye

azerbaycan

reşad mammadov

ermenistan

recep tayyip erdoğan

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Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen “Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği” paneline katıldı. Türkiye’deki seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını ve Türk demokrasisine saygı duyduklarını belirten Mammadov, Azerbaycan halkından Recep Tayyip Erdoğan’a gelen destek hakkında şunları söyledi:‘Azerbaycan 20 milyar dolardan fazla Türkiye’ye yatırım yapıyor’Mammadov, “Türkiye-Azerbaycan dostluğu birbirimizin gücüne güç katıyor. Biz birimiz zayıf, birimiz güçlü, birimiz fakir birimiz zengin değiliz, biz güçlü olan devletleriz. Azerbaycan 20 milyar dolardan fazla Türkiye’ye yatırım yapıyor. Bu yatırımlar otel dikip para kazanmaya yönelik yatırımlar değil, bu her ikimizin bağımsızlığımızı güçlendiren yatırımlar. Başka devletlere bağımlılığı azaltacak yatırımlardır. Biz zaten İpek Yolu’nu yeniden kurduk, tren yolu çektik, boru hatları kurduk. Kimse para vermedi bize gerek olmayan yatırım dediler. Türkiyesiz Azerbaycan küçük bir devlettir. Türkiyesiz Azerbaycan uluslararası teşkilatlarda ve büyük devletlerle konuşmakta gayet küçük bir devlettir. Ama ikimiz bir arada yaklaşık 100 milyonluk nüfusumuz var” diye de ekledi.‘Erdoğan ve Aliyev işbirliği yakın gelecekte çok büyük başarılar getirecek’Mammadov, “Erdoğan ve Aliyev’in en önce insan olarak kişisel dostluğu ve kardeşliği var” diyerek şunları da söyledi:‘Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek’Gündemdeki bir diğer önemli başlık olan Zengezur koridorunun açılmasına ilişkin gelişmeleri de yorumlayan Büyükelçi Mammadov, şunları ifade etti:‘Ermenistan ile büyük bir savaş artık beklenmiyor’Büyükelçi Reşad Mammadov, “Ermenistan ile büyük bir savaş artık beklenmiyor. Çünkü Ermenistan’ın ordusu kalmadı zaten. Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşılık verecek bir gücü de yok. Ama sadece her bir siyasi görüşme öncesinde bir gerginlik yaratıyorlar ki Avrupalılar, uluslararası teşkilatlar burada bir gerginlik olduğunu unutmasınlar. Ve oraya uluslararası bir misyon göndererek sınırı kontrol etsinler istiyorlar” ifadelerini de kullandı.

türkiye

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türkiye, azerbaycan, reşad mammadov, ermenistan, recep tayyip erdoğan