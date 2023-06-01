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https://sputniknews.com.tr/20230601/azerbaycan-buyukelcisi-mammadov-zengezur-ile-turkiye-ile-azerbaycan-arasi-38-kilometreye-inecek-1071892454.html
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Zengezur ile Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Zengezur ile Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan ile Türkiye’nin doğrudan karayolu bağlantısını sağlayacak Zengezur koridoruna ilişkin, “Ermenistan... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T16:21+0300
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türkiye
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reşad mammadov
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Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen “Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği” paneline katıldı. Türkiye’deki seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını ve Türk demokrasisine saygı duyduklarını belirten Mammadov, Azerbaycan halkından Recep Tayyip Erdoğan’a gelen destek hakkında şunları söyledi:‘Azerbaycan 20 milyar dolardan fazla Türkiye’ye yatırım yapıyor’Mammadov, “Türkiye-Azerbaycan dostluğu birbirimizin gücüne güç katıyor. Biz birimiz zayıf, birimiz güçlü, birimiz fakir birimiz zengin değiliz, biz güçlü olan devletleriz. Azerbaycan 20 milyar dolardan fazla Türkiye’ye yatırım yapıyor. Bu yatırımlar otel dikip para kazanmaya yönelik yatırımlar değil, bu her ikimizin bağımsızlığımızı güçlendiren yatırımlar. Başka devletlere bağımlılığı azaltacak yatırımlardır. Biz zaten İpek Yolu’nu yeniden kurduk, tren yolu çektik, boru hatları kurduk. Kimse para vermedi bize gerek olmayan yatırım dediler. Türkiyesiz Azerbaycan küçük bir devlettir. Türkiyesiz Azerbaycan uluslararası teşkilatlarda ve büyük devletlerle konuşmakta gayet küçük bir devlettir. Ama ikimiz bir arada yaklaşık 100 milyonluk nüfusumuz var” diye de ekledi.‘Erdoğan ve Aliyev işbirliği yakın gelecekte çok büyük başarılar getirecek’Mammadov, “Erdoğan ve Aliyev’in en önce insan olarak kişisel dostluğu ve kardeşliği var” diyerek şunları da söyledi:‘Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek’Gündemdeki bir diğer önemli başlık olan Zengezur koridorunun açılmasına ilişkin gelişmeleri de yorumlayan Büyükelçi Mammadov, şunları ifade etti:‘Ermenistan ile büyük bir savaş artık beklenmiyor’Büyükelçi Reşad Mammadov, “Ermenistan ile büyük bir savaş artık beklenmiyor. Çünkü Ermenistan’ın ordusu kalmadı zaten. Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşılık verecek bir gücü de yok. Ama sadece her bir siyasi görüşme öncesinde bir gerginlik yaratıyorlar ki Avrupalılar, uluslararası teşkilatlar burada bir gerginlik olduğunu unutmasınlar. Ve oraya uluslararası bir misyon göndererek sınırı kontrol etsinler istiyorlar” ifadelerini de kullandı.
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türkiye, azerbaycan, reşad mammadov, ermenistan, recep tayyip erdoğan
türkiye, azerbaycan, reşad mammadov, ermenistan, recep tayyip erdoğan

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: Zengezur ile Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek

16:21 01.06.2023 (güncellendi: 16:22 01.06.2023)
© Sputnik / Turan SalcıAzerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Mammadov:
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Mammadov: - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan ile Türkiye’nin doğrudan karayolu bağlantısını sağlayacak Zengezur koridoruna ilişkin, “Ermenistan o yolu açmalıdır, onun borcudur. Açmayacaksa Azerbaycan onu mecbur edecektir. Ona bu yolu açtıracaktır. Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecektir” dedi.
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen “Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği” paneline katıldı. Türkiye’deki seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını ve Türk demokrasisine saygı duyduklarını belirten Mammadov, Azerbaycan halkından Recep Tayyip Erdoğan’a gelen destek hakkında şunları söyledi:
“Seçim döneminde Azerbaycan hakkında laflar söyleyenler anlamıyorlar ki Azerbaycan Türk vatandaşından çok Türkiye’nin derdini çekiyor. Türkiye iyi olsunlar istiyorlar. Azerbaycan halkının Erdoğan sevgisi, savaşta Erdoğan’ın ortaya koyduğu cesaret ve birlikten geliyor. Türk ordusunun Karabağ’da savaşmasına gerek yoktu. Ordumuz vardı bizim ama Erdoğan’ın başka devletleri durdurmasına ihtiyaç vardı. Erdoğan, Azerbaycan’a başka devletin ordusu girerse önünde Türk ordusunun Mehmetçik’i durur dedi. Bundan büyük destek ne olabilir. Türk toplumu Azerbaycan halkının Erdoğan’a olan sevgisinden rahatsız olmamalıdır. Bu doğal bir sevgidir. Onlar demiyor ki size Erdoğan’a oy verin veya vermeyin. Onların gönlünde Erdoğan’a olan manevi borçları var. Çünkü en zor döneminde Erdoğan’ı gördüler.”

‘Azerbaycan 20 milyar dolardan fazla Türkiye’ye yatırım yapıyor’

Mammadov, “Türkiye-Azerbaycan dostluğu birbirimizin gücüne güç katıyor. Biz birimiz zayıf, birimiz güçlü, birimiz fakir birimiz zengin değiliz, biz güçlü olan devletleriz. Azerbaycan 20 milyar dolardan fazla Türkiye’ye yatırım yapıyor. Bu yatırımlar otel dikip para kazanmaya yönelik yatırımlar değil, bu her ikimizin bağımsızlığımızı güçlendiren yatırımlar. Başka devletlere bağımlılığı azaltacak yatırımlardır. Biz zaten İpek Yolu’nu yeniden kurduk, tren yolu çektik, boru hatları kurduk. Kimse para vermedi bize gerek olmayan yatırım dediler. Türkiyesiz Azerbaycan küçük bir devlettir. Türkiyesiz Azerbaycan uluslararası teşkilatlarda ve büyük devletlerle konuşmakta gayet küçük bir devlettir. Ama ikimiz bir arada yaklaşık 100 milyonluk nüfusumuz var” diye de ekledi.

‘Erdoğan ve Aliyev işbirliği yakın gelecekte çok büyük başarılar getirecek’

Mammadov, “Erdoğan ve Aliyev’in en önce insan olarak kişisel dostluğu ve kardeşliği var” diyerek şunları da söyledi:
“Türkiye ve Azerbaycan’ın ilgi alanları da aynı. Dünyanın yeniden şekillendiği Azerbaycan, Türkiye omuz omuza olmazsa Türk devletleri birlik olmazsa tek halde başının çaresine bakması zordur. Farklı felsefedeki insanlarla çalışmak istiyor muyuz? Türk milletinin seçimlerine razı olacaktık, ama konforlu mu olacaktı anlatmak kolay mı olacaktı onu düşünmek biraz zordu. Erdoğan ve Aliyev işbirliği bu milletler ve devletler için yakın gelecekte çok büyük başarılar getirecek.”

‘Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek’

Gündemdeki bir diğer önemli başlık olan Zengezur koridorunun açılmasına ilişkin gelişmeleri de yorumlayan Büyükelçi Mammadov, şunları ifade etti:
“Zengezur koridoru stratejik bir yoldur. Zengezur bizim doğal hakkımızdır. Kendi toprağımız bizden alınıp Ermenistan’a verilmiştir. Ama savaş sonrasında imzalanan beyannameye göre Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarından çıkartılmalı, bütün bağlantı yolları açılmalı ve Azerbaycan ile Nahçivan arasında iletişim yolları açılmalıdır. Bunu savaşı kaybettikten sonra imzaladılar. Ne yol açıldı, ne ordu kalıntıları çıkartıldı. Sizin ordunuzu dağıttık mahvettik. Ermenistan o yolu açmalıdır, onun borcudur. Açmayacaksa Azerbaycan onu mecbur edecektir. Ona bu yolu açtıracaktır. 38 kilometrelik o yolun açılması bizim doğal hakkımızdır. Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecektir. Bu Türkiye’nin Asya ile ticaret bağlantısı için de önemlidir. Türkiye, doğu ile batı arasında bağlantısını kuracaktır.”

‘Ermenistan ile büyük bir savaş artık beklenmiyor’

Büyükelçi Reşad Mammadov, “Ermenistan ile büyük bir savaş artık beklenmiyor. Çünkü Ermenistan’ın ordusu kalmadı zaten. Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşılık verecek bir gücü de yok. Ama sadece her bir siyasi görüşme öncesinde bir gerginlik yaratıyorlar ki Avrupalılar, uluslararası teşkilatlar burada bir gerginlik olduğunu unutmasınlar. Ve oraya uluslararası bir misyon göndererek sınırı kontrol etsinler istiyorlar” ifadelerini de kullandı.
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