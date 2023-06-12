https://sputniknews.com.tr/20230612/ankara-valiliginden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1072328669.html
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, kuvvetli yağışların bugün ve yarın devam etmesinin beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T13:19+0300
2023-06-12T13:19+0300
2023-06-12T13:19+0300
türkiye
ankara valiliği
yağış
sağanak yağış
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Ankara Valiliği kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün kuvvetli ve etkili yağışların devam etmesinin beklendiği belirtildi. Sağanak ve gök gürültülü yağışların il genelinde yarın da kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230612/meteorolojiden-26-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1072309325.html
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ankara valiliği, yağış, sağanak yağış
ankara valiliği, yağış, sağanak yağış
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
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Ankara Valiliği, kuvvetli yağışların bugün ve yarın devam etmesinin beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün kuvvetli ve etkili yağışların devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Sağanak ve gök gürültülü yağışların il genelinde yarın da kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.