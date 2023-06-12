https://sputniknews.com.tr/20230612/abd-medyasi-ab-dogalgazini-ukraynada-depolama-olasiligini-degerlendiriyor-1072351825.html
ABD medyası: AB, doğalgazını Ukrayna’da depolama olasılığını değerlendiriyor
ABD medyası: AB, doğalgazını Ukrayna’da depolama olasılığını değerlendiriyor
Avrupa Birliği’nin (AB), doğalgazını Ukrayna’daki yer altı depolama tesislerinde stoklama olasılığını değerlendirdiği belirtildi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T22:17+0300
2023-06-12T22:17+0300
2023-06-12T22:17+0300
dünya
doğalgaz
avrupa birliği
ukrayna
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Bloomberg’in haberinde, AB’nin, doğalgazını depolamak için Ukrayna’da Polonya sınırına 96 kilometre mesafede yer alan Bilche-Volytsko-Uherske yer altı depolama tesisinden yararlanabileceği kaydedildi.Haberde, “Tarım alanları ve ormanlar arasında saklanan Bilche-Volytsko-Uherske depolama tesisi Almanya’nın en büyük depolama tesisinden dört kat daha fazla doğalgaz depolayabilir ve birliğin elektrik şebekelerine kolayca bağlanabilir” ifadelerine yer verildi.Avrupa’daki depoların önümüzdeki aylarda dolacağı, bu nedenle ek depolama tesislerin arandığı kaydedilen haberde, “Halihazırda AB’deki tesisler tam kapasiteye yaklaşırken, ki şu anda doluluk oranı yüzde 70’in üzerinde, yakıtın Ukrayna’da depolanması önümüzdeki aylarda aşırı arzı önleyebilir” denildi.Bu depodan geçmişte yararlanan Alman RWE AG şirketinin açıklamasında, “Ukrayna’daki depo, AB’deki doğalgaz piyasalarına mükemmel bağlantıları göz önüne alındığında, 2023 yazının ikinci yarısında arz ve talebin dengelenmesine yardımcı olabilir” diye kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/ab-enerji-krizi-acil-tedbirlerini-sona-erdiriyor-1072057961.html
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doğalgaz, avrupa birliği, ukrayna
doğalgaz, avrupa birliği, ukrayna
ABD medyası: AB, doğalgazını Ukrayna’da depolama olasılığını değerlendiriyor
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Avrupa Birliği’nin (AB), doğalgazını Ukrayna’daki yer altı depolama tesislerinde stoklama olasılığını değerlendirdiği belirtildi.
Bloomberg’in haberinde, AB’nin, doğalgazını depolamak için Ukrayna’da Polonya sınırına 96 kilometre mesafede yer alan Bilche-Volytsko-Uherske yer altı depolama tesisinden yararlanabileceği kaydedildi.
Haberde, “Tarım alanları ve ormanlar arasında saklanan Bilche-Volytsko-Uherske depolama tesisi Almanya’nın en büyük depolama tesisinden dört kat daha fazla doğalgaz depolayabilir ve birliğin elektrik şebekelerine kolayca bağlanabilir” ifadelerine yer verildi.
Avrupa’daki depoların önümüzdeki aylarda dolacağı, bu nedenle ek depolama tesislerin arandığı kaydedilen haberde, “Halihazırda AB’deki tesisler tam kapasiteye yaklaşırken, ki şu anda doluluk oranı yüzde 70’in üzerinde, yakıtın Ukrayna’da depolanması önümüzdeki aylarda aşırı arzı önleyebilir” denildi.
Bu depodan geçmişte yararlanan Alman RWE AG şirketinin açıklamasında, “Ukrayna’daki depo, AB’deki doğalgaz piyasalarına mükemmel bağlantıları göz önüne alındığında, 2023 yazının ikinci yarısında arz ve talebin dengelenmesine yardımcı olabilir” diye kaydedildi.