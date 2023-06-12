https://sputniknews.com.tr/20230612/abd-medyasi-ab-dogalgazini-ukraynada-depolama-olasiligini-degerlendiriyor-1072351825.html

ABD medyası: AB, doğalgazını Ukrayna’da depolama olasılığını değerlendiriyor

ABD medyası: AB, doğalgazını Ukrayna’da depolama olasılığını değerlendiriyor

Avrupa Birliği’nin (AB), doğalgazını Ukrayna’daki yer altı depolama tesislerinde stoklama olasılığını değerlendirdiği belirtildi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T22:17+0300

2023-06-12T22:17+0300

2023-06-12T22:17+0300

dünya

doğalgaz

avrupa birliği

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518517_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_b751e8022dfed972c37adb23a14d0821.jpg

Bloomberg’in haberinde, AB’nin, doğalgazını depolamak için Ukrayna’da Polonya sınırına 96 kilometre mesafede yer alan Bilche-Volytsko-Uherske yer altı depolama tesisinden yararlanabileceği kaydedildi.Haberde, “Tarım alanları ve ormanlar arasında saklanan Bilche-Volytsko-Uherske depolama tesisi Almanya’nın en büyük depolama tesisinden dört kat daha fazla doğalgaz depolayabilir ve birliğin elektrik şebekelerine kolayca bağlanabilir” ifadelerine yer verildi.Avrupa’daki depoların önümüzdeki aylarda dolacağı, bu nedenle ek depolama tesislerin arandığı kaydedilen haberde, “Halihazırda AB’deki tesisler tam kapasiteye yaklaşırken, ki şu anda doluluk oranı yüzde 70’in üzerinde, yakıtın Ukrayna’da depolanması önümüzdeki aylarda aşırı arzı önleyebilir” denildi.Bu depodan geçmişte yararlanan Alman RWE AG şirketinin açıklamasında, “Ukrayna’daki depo, AB’deki doğalgaz piyasalarına mükemmel bağlantıları göz önüne alındığında, 2023 yazının ikinci yarısında arz ve talebin dengelenmesine yardımcı olabilir” diye kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230605/ab-enerji-krizi-acil-tedbirlerini-sona-erdiriyor-1072057961.html

avrupa birliği

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, avrupa birliği, ukrayna