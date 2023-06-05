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https://sputniknews.com.tr/20230605/ab-enerji-krizi-acil-tedbirlerini-sona-erdiriyor-1072057961.html
AB enerji krizi acil tedbirlerini sona erdiriyor
AB enerji krizi acil tedbirlerini sona erdiriyor
AB Komisyonu, yüksek enerji fiyatlarına yönelik acil durum müdahalelerinin gözden geçirilmesi için hazırlanan ve AB Konseyi'ne gönderilen raporu yayınladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T22:17+0300
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dünya
avrupa birliği
enerji krizi
doğalgaz
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji krizi nedeniyle geçen yıl uygulamaya geçirilen elektrik talebini azaltma ve elektrik üreten şirketlerin gelirlerini sınırlama gibi tedbirlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.AB Komisyonu, yüksek enerji fiyatlarına yönelik acil durum müdahalelerinin gözden geçirilmesi için hazırlanan ve AB Konseyi'ne gönderilen raporu yayınladı.Raporda, geçen yıl enerji piyasası için getirilen elektrik talebini düşürme, enerji üreticilerinin gelirine üst sınır koyma ve perakende elektrik fiyatlarını belirleme gibi kuralların Avrupa enerji piyasalarının rahatlamasına katkıda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.Son dönemde AB elektrik piyasasında arz ve fiyatların geçen yıla kıyasla ciddi ölçüde değiştiği belirtilen raporda, "Acil durum önlemlerinin uzatılması şu anda gerekli veya tavsiye edilebilir görünmüyor" ifadeleri kullanıldı.Raporda, AB Komisyonu'nun, söz konusu enerji kriz önlemlerinin uzatılmasını teklif etmeyeceği bildirildi.Elektrik fiyatlarının hali hazırda megavatsaat başına 80 euro'nun altına düştüğü anımsatılan raporda, 2022 boyunca gözlemlenen elektrik fiyatı artışlarının gelecek kış döneminde yaşanma olasılığın düşük olduğu belirtildi.AB üyesi ülkeler, geçen yıl Ukrayna ihtilafı ve enerji krizi ile birlikte artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı çok sayıda tedbir ve destek programı uygulamaya koymuştu. Bu enerji desteklemeleri üye ülkelerin kamu maliyelerine ciddi bir yük getiriyor.​​​​​​​Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de doğalgaz fiyatları bugün megavatsaat başına 28 euro'dan işlem görüyor. Bu rakam geçen yaz döneminde 350 euro'ya kadar çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230504/novak-rusya-boru-hatti-yoluyla-abye-petrol-arzini-ucte-iki-oraninda-azaltti-1070618580.html
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avrupa birliği, enerji krizi, doğalgaz
avrupa birliği, enerji krizi, doğalgaz

AB enerji krizi acil tedbirlerini sona erdiriyor

22:17 05.06.2023
© Sputnik / Алексей ВитвицкийKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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AB Komisyonu, yüksek enerji fiyatlarına yönelik acil durum müdahalelerinin gözden geçirilmesi için hazırlanan ve AB Konseyi'ne gönderilen raporu yayınladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji krizi nedeniyle geçen yıl uygulamaya geçirilen elektrik talebini azaltma ve elektrik üreten şirketlerin gelirlerini sınırlama gibi tedbirlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.
AB Komisyonu, yüksek enerji fiyatlarına yönelik acil durum müdahalelerinin gözden geçirilmesi için hazırlanan ve AB Konseyi'ne gönderilen raporu yayınladı.
Raporda, geçen yıl enerji piyasası için getirilen elektrik talebini düşürme, enerji üreticilerinin gelirine üst sınır koyma ve perakende elektrik fiyatlarını belirleme gibi kuralların Avrupa enerji piyasalarının rahatlamasına katkıda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Son dönemde AB elektrik piyasasında arz ve fiyatların geçen yıla kıyasla ciddi ölçüde değiştiği belirtilen raporda, "Acil durum önlemlerinin uzatılması şu anda gerekli veya tavsiye edilebilir görünmüyor" ifadeleri kullanıldı.
Raporda, AB Komisyonu'nun, söz konusu enerji kriz önlemlerinin uzatılmasını teklif etmeyeceği bildirildi.
Elektrik fiyatlarının hali hazırda megavatsaat başına 80 euro'nun altına düştüğü anımsatılan raporda, 2022 boyunca gözlemlenen elektrik fiyatı artışlarının gelecek kış döneminde yaşanma olasılığın düşük olduğu belirtildi.
AB üyesi ülkeler, geçen yıl Ukrayna ihtilafı ve enerji krizi ile birlikte artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı çok sayıda tedbir ve destek programı uygulamaya koymuştu. Bu enerji desteklemeleri üye ülkelerin kamu maliyelerine ciddi bir yük getiriyor.​​​​​​​
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de doğalgaz fiyatları bugün megavatsaat başına 28 euro'dan işlem görüyor. Bu rakam geçen yaz döneminde 350 euro'ya kadar çıkmıştı.
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