https://sputniknews.com.tr/20230504/novak-rusya-boru-hatti-yoluyla-abye-petrol-arzini-ucte-iki-oraninda-azaltti-1070618580.html
Novak: Rusya, boru hattı yoluyla AB'ye petrol arzını üçte iki oranında azalttı
Novak: Rusya, boru hattı yoluyla AB'ye petrol arzını üçte iki oranında azalttı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya’nın boru hattı yoluyla AB'ye petrol arzını üçte ikiden fazla azalttığını belirtti. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T16:41+0300
2023-05-04T16:41+0300
2023-05-04T16:41+0300
dünya
rusya
ab
avrupa birliği
boru hattı
doğalgaz boru hattı
ekonomik yaptırım
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, petrol üretim seviyelerine ilişkin basında çıkan asılsız spekülasyonların aksine Rusya’nın gönüllü üretim kesinti seviyelerine tam bağlılığını ve bunları uyguladığını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayarak, Rusya’nın boru hattı yoluyla Avrupa Birliği’ne (AB) petrol arzını üçte ikiden fazla oranda azalttığını söyledi.Novak, “Gönüllü üretim kesintilerinin hedef seviyesi, Şubat seviyesinden 2023 sonuna kadar günde 500 bin varil. İzleme bağımsız kaynaklar tarafından yürütülecek” ifadelerini kullandı.Deniz sevkiyatlarının izlenmesine dayalı ihracat büyümesi ile ilgili açıklamalara ilişkin Novak, verili durumda, deniz yoluyla yapılan ihracatla kısmen dengelenen, AB'ye boru hattı tedarikinde 2/3'ten fazla önemli bir azalma olduğu gerçeğinin dikkate alınmadığını kaydetti.Novak daha önce, mart ayında petrol üretiminin şubat ayına göre günde 500 bin varil azaltmasının planladığını açıklamıştı. Daha sonra bu seviyenin korunması nisan-haziran aylarına kadar, ardından da yıl sonuna kadar uzatılmıştı.
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rusya, ab, avrupa birliği, boru hattı, doğalgaz boru hattı, ekonomik yaptırım
rusya, ab, avrupa birliği, boru hattı, doğalgaz boru hattı, ekonomik yaptırım
Novak: Rusya, boru hattı yoluyla AB'ye petrol arzını üçte iki oranında azalttı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya’nın boru hattı yoluyla AB'ye petrol arzını üçte ikiden fazla azalttığını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, petrol üretim seviyelerine ilişkin basında çıkan asılsız spekülasyonların aksine Rusya’nın gönüllü üretim kesinti seviyelerine tam bağlılığını ve bunları uyguladığını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayarak, Rusya’nın boru hattı yoluyla Avrupa Birliği’ne (AB) petrol arzını üçte ikiden fazla oranda azalttığını söyledi.
Novak, “Gönüllü üretim kesintilerinin hedef seviyesi, Şubat seviyesinden 2023 sonuna kadar günde 500 bin varil. İzleme bağımsız kaynaklar tarafından yürütülecek” ifadelerini kullandı.
Deniz sevkiyatlarının izlenmesine dayalı ihracat büyümesi ile ilgili açıklamalara ilişkin Novak, verili durumda, deniz yoluyla yapılan ihracatla kısmen dengelenen, AB'ye boru hattı tedarikinde 2/3'ten fazla önemli bir azalma olduğu gerçeğinin dikkate alınmadığını kaydetti.
Novak daha önce, mart ayında petrol üretiminin şubat ayına göre günde 500 bin varil azaltmasının planladığını açıklamıştı. Daha sonra bu seviyenin korunması nisan-haziran aylarına kadar, ardından da yıl sonuna kadar uzatılmıştı.