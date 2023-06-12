https://sputniknews.com.tr/20230612/abd-avrupaya-gizlice-nukleer-baslik-yerlestirdi-1072351399.html

'ABD Avrupa'ya gizlice nükleer başlık yerleştirdi'

'ABD Avrupa'ya gizlice nükleer başlık yerleştirdi'

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya (ICAN), ABD’nin hiçbir resmi açıklama yapmadan Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T22:00+0300

2023-06-12T22:00+0300

2023-06-12T22:00+0300

dünya

nükleer

abd

avrupa

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ICAN Politika ve Araştırmalar Koordinatörü Alicia Sanders-Zakre, bugünkü basın toplantısında, “ABD nükleer silahının Avrupa’ya konuşlandırıldığına dair hiçbir aleni doğrulama ve ret açıklaması olmasa da ABD nükleer silahının Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Almanya olmak üzere Avrupa’daki beş ülkede yerleştirildiğini biliyoruz. Bağımsız uzmanların değerlendirmelerine göre, ABD’nin bu ülkelerdeki hava üslerinde yaklaşık 150 başlık yerleştirildi” açıklamasında bulundu.ICAN’ın, Avrupa’da nükleer silahların yerleştirilmesinden dolayı son derece endişeli olduğunu bildiren Sanders-Zakre, “Tarihin gösterdiği gibi Küba Füze Krizi’ne benzer nükleer silahların konuşlandırılması, nükleer savaş riskini artırabilecek potansiyel bir tetikleyici nokta” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html

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nükleer, abd, avrupa