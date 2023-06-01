ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP kongresinin etkileri ne olur?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda sezonun bitimine doğru transfer çalışmaları hareketlendi
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İstanbul
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni START Anlaşması kapsamına giren stratejik silahlarının durumu ve konumu ile ilgili bilgilerin Rusya'ya iletimine 1 Haziran’dan... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T23:37+0300
2023-06-01T23:37+0300
savunma
rusya
abd
start
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101556/62/1015566258_0:60:1151:707_1920x0_80_0_0_3014d940fa24441d53ce6508736435dd.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD, 1 Haziran’dan itibaren, füzeler ve fırlatma araçları gibi anlaşma kapsamındaki silahların durumu veya konumuyla ilgili güncellenen bilgilerin iletimi dahil, Anlaşmaya göre Rusya’ya gerekli bildirimlerde bulunmaktan vazgeçti” ifadelerine yer verildi.Ayrıca ABD’nin yeni START Anlaşması kapsamındaki denetimler için Rus uzmanlara verilen vizeleri geri çekme ve yenilerini vermeme, Rusya’ya ABD kıtalararası balistik füzeleri ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin fırlatılmasına ilişkin telemetrik bilgi sağlamayı durdurma kararını aldı.Bakanlık, tüm bu tedbirlerin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu kaydederek 'orantılı ve tersinir niteliğine' dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230527/rusya-abdnin-baslattigi-hibrit-savas-kosullarinda-guvenligimizi-saglama-hakkina-sahibiz-1071644157.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101556/62/1015566258_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_3edc251b6e492905313efc7d7410ebb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, start
rusya, abd, start

ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu

23:37 01.06.2023
© AFP 2023Nükleer silah
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni START Anlaşması kapsamına giren stratejik silahlarının durumu ve konumu ile ilgili bilgilerin Rusya'ya iletimine 1 Haziran’dan itibaren son verildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD, 1 Haziran’dan itibaren, füzeler ve fırlatma araçları gibi anlaşma kapsamındaki silahların durumu veya konumuyla ilgili güncellenen bilgilerin iletimi dahil, Anlaşmaya göre Rusya’ya gerekli bildirimlerde bulunmaktan vazgeçti” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca ABD’nin yeni START Anlaşması kapsamındaki denetimler için Rus uzmanlara verilen vizeleri geri çekme ve yenilerini vermeme, Rusya’ya ABD kıtalararası balistik füzeleri ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin fırlatılmasına ilişkin telemetrik bilgi sağlamayı durdurma kararını aldı.
Bakanlık, tüm bu tedbirlerin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu kaydederek 'orantılı ve tersinir niteliğine' dikkat çekti.
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2023
DÜNYA
Rusya: ABD’nin başlattığı hibrit savaş koşullarında güvenliğimizi sağlama hakkına sahibiz
27 Mayıs, 12:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала