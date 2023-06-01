https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni START Anlaşması kapsamına giren stratejik silahlarının durumu ve konumu ile ilgili bilgilerin Rusya'ya iletimine 1 Haziran’dan... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T23:37+0300
2023-06-01T23:37+0300
2023-06-01T23:37+0300
savunma
rusya
abd
start
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD, 1 Haziran’dan itibaren, füzeler ve fırlatma araçları gibi anlaşma kapsamındaki silahların durumu veya konumuyla ilgili güncellenen bilgilerin iletimi dahil, Anlaşmaya göre Rusya’ya gerekli bildirimlerde bulunmaktan vazgeçti” ifadelerine yer verildi.Ayrıca ABD’nin yeni START Anlaşması kapsamındaki denetimler için Rus uzmanlara verilen vizeleri geri çekme ve yenilerini vermeme, Rusya’ya ABD kıtalararası balistik füzeleri ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin fırlatılmasına ilişkin telemetrik bilgi sağlamayı durdurma kararını aldı.Bakanlık, tüm bu tedbirlerin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu kaydederek 'orantılı ve tersinir niteliğine' dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230527/rusya-abdnin-baslattigi-hibrit-savas-kosullarinda-guvenligimizi-saglama-hakkina-sahibiz-1071644157.html
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ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
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ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni START Anlaşması kapsamına giren stratejik silahlarının durumu ve konumu ile ilgili bilgilerin Rusya'ya iletimine 1 Haziran’dan itibaren son verildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD, 1 Haziran’dan itibaren, füzeler ve fırlatma araçları gibi anlaşma kapsamındaki silahların durumu veya konumuyla ilgili güncellenen bilgilerin iletimi dahil, Anlaşmaya göre Rusya’ya gerekli bildirimlerde bulunmaktan vazgeçti” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca ABD’nin yeni START Anlaşması kapsamındaki denetimler için Rus uzmanlara verilen vizeleri geri çekme ve yenilerini vermeme, Rusya’ya ABD kıtalararası balistik füzeleri ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin fırlatılmasına ilişkin telemetrik bilgi sağlamayı durdurma kararını aldı.
Bakanlık, tüm bu tedbirlerin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu kaydederek 'orantılı ve tersinir niteliğine' dikkat çekti.