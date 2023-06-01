https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html

ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu

ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni START Anlaşması kapsamına giren stratejik silahlarının durumu ve konumu ile ilgili bilgilerin Rusya'ya iletimine 1 Haziran’dan... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T23:37+0300

2023-06-01T23:37+0300

2023-06-01T23:37+0300

savunma

rusya

abd

start

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101556/62/1015566258_0:60:1151:707_1920x0_80_0_0_3014d940fa24441d53ce6508736435dd.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD, 1 Haziran’dan itibaren, füzeler ve fırlatma araçları gibi anlaşma kapsamındaki silahların durumu veya konumuyla ilgili güncellenen bilgilerin iletimi dahil, Anlaşmaya göre Rusya’ya gerekli bildirimlerde bulunmaktan vazgeçti” ifadelerine yer verildi.Ayrıca ABD’nin yeni START Anlaşması kapsamındaki denetimler için Rus uzmanlara verilen vizeleri geri çekme ve yenilerini vermeme, Rusya’ya ABD kıtalararası balistik füzeleri ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin fırlatılmasına ilişkin telemetrik bilgi sağlamayı durdurma kararını aldı.Bakanlık, tüm bu tedbirlerin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu kaydederek 'orantılı ve tersinir niteliğine' dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230527/rusya-abdnin-baslattigi-hibrit-savas-kosullarinda-guvenligimizi-saglama-hakkina-sahibiz-1071644157.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, start