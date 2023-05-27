https://sputniknews.com.tr/20230527/rusya-abdnin-baslattigi-hibrit-savas-kosullarinda-guvenligimizi-saglama-hakkina-sahibiz-1071644157.html

Rusya: ABD’nin başlattığı hibrit savaş koşullarında güvenliğimizi sağlama hakkına sahibiz

Rusya: ABD’nin başlattığı hibrit savaş koşullarında güvenliğimizi sağlama hakkına sahibiz

ABD’nin Rusya ile Belarus arasındaki askeri-teknik işbirliğine ilişkin suçlamalarına yanıt veren Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington'un başlattığı geniş... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T12:02+0300

2023-05-27T12:02+0300

2023-05-27T12:02+0300

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Washington'daki Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Moskova ve Minsk'in ABD tarafından kendilerine karşı başlatılan hibrit savaş koşullarında, askeri-nükleer alan da dahil olmak üzere güvenliklerini sağlama hakkına sahip oldukları belirtildi.Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ile Belarus arasındaki askeri-teknik işbirliğine ilişkin suçlamalarına Telegram kanalından yanıt veren Rus büyükelçiliği, Washington'un kendilerine karşı başlattığı geniş çaplı hibrit savaş koşullarında gerekli gördükleri şekilde güvenliklerini sağlamanın iki ülkenin egemenlik hakkıyla ilgili olduğunu vurguladı.Alınan tedbirlerin uluslararası hukuki yükümlülüklere tamamen uygun olduğunu kaydeden Büyükelçilik, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ‘Belarus topraklarına yerleştirilecek nükleer silahların kontrolü ve kullanımına ilişkin kararın Moskova’da olacağı’ ifadeleri anımsatılarak, “Washington, başkalarını suçlamadan önce kendine bakmalı. ABD on yıllardır Avrupa'da müthiş bir nükleer silah cephaneliği bulunduruyor. NATO müttefikleri ile ‘ortak nükleer misyonlar’ gerçekleştiriyorlar. Ülkemize karşı özel mühimmatların kullanılması senaryoları üzerinde çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.Daha önce, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus nükleer silahlarının ülkeye naklinin başladığını açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus mevkidaşı Viktor Hrenin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulması prosedürünü belirleyen belgeleri imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230526/peskov-rusya-ve-belarus-askeri-alan-da-dahil-olmak-uzere-iliskilerini-daha-da-guclendirmeli-1071632246.html

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rusya, abd, abd, rusya-abd ilişkileri, belarus, hibrit, rus hibrid savaşı