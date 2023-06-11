https://sputniknews.com.tr/20230611/ziraat-turkiye-kupasi-fenerbahcenin--1072305565.html

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T22:45+0300

2023-06-11T22:45+0300

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spor

fenerbahçe

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61. Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.Sarı-lacivertliler karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-011. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.25. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.29. dakikada Arda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi'nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-039. dakikada Arda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.İkinci yarı51. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanın döndü.63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, bu şampiyonlukla 9 yıllık kupa hasretine de son vermiş oldu.Demirspor Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne kaldı.Kulüpten yapılan paylaşımda ise "UEFA Konferans Ligi'ndeyiz" futbolcular ve takım yönetiminin bulunduğu görsel paylaşıldı. Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'ye tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahce 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında "Tebrikler Fenerbahçe" yazılı Arda Güler'in de bulunduğu görsele de yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230611/sampiyonlar-liginde-sezonun-en-iyi-11i-aciklandi-1072302496.html

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