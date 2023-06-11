https://sputniknews.com.tr/20230611/sampiyonlar-liginde-sezonun-en-iyi-11i-aciklandi-1072302496.html
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T20:23+0300
2023-06-11T20:23+0300
2023-06-11T20:23+0300
spor
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UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın takımında Manchester City, Inter ve Real Madrid'den oyuncular yer aldı.Manchester City'nin 26 yaşındaki İspanyol orta saha futbolcusu Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.İngiltere temsilcisi Manchester City'nin, İtalyan ekibi Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 yendiği İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklanan yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)Defans: Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter)Orta saha: John Stones (Man City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City)Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)
https://sputniknews.com.tr/20230611/istanbula-sampiyonlar-ligi-ovgusu-acilis-toreni-super-bowl-sovlarina-goz-kirpan-bir-gosteriydi-1072290284.html
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uefa, uefa şampiyonlar ligi, final, en iyi oyuncu, en iyi kaleci, liste, kadro, ilk 11'ler
uefa, uefa şampiyonlar ligi, final, en iyi oyuncu, en iyi kaleci, liste, kadro, ilk 11'ler
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı
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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın takımında Manchester City, Inter ve Real Madrid'den oyuncular yer aldı.
Manchester City'nin 26 yaşındaki İspanyol orta saha futbolcusu Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.
İngiltere temsilcisi Manchester City'nin, İtalyan ekibi Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 yendiği İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklanan yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)
Defans: Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter)
Orta saha: John Stones (Man City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City)
Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)