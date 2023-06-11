https://sputniknews.com.tr/20230611/turkiye-kupasinda-final-fenerbahce-ile-medipol-basaksehir-karsilasacak-1072288210.html

Türkiye Kupası'nda final: Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşacak

Türkiye Kupası'nda final: Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı bugün İzmir'de yapılacak. Finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T13:30+0300

2023-06-11T13:30+0300

2023-06-11T13:38+0300

fenerbahçe

spor

final

başakşehir

ziraat türkiye kupası

atv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072288810_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_ae42a670ccd99f86f0ac5406456ff3e9.jpg

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı bugün İzmir'de yapılacak.Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Final mücadelesi ATV'den canlı yayınlanacak.Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral'ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek finalist oldu.Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale adını yazdırdı.Bu sezonki 3. randevuİki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek.Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı.Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak, lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.

https://sputniknews.com.tr/20230611/jorge-jesus-gelecegimle-ilgili-karari-baskanimiza-soyledim-1072277386.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye kupası'nda final, ziraat türkiye kupası final, fener başakşehir maçı, fenerbahçe-başakşehir maçı hangi kanalda, fenerbahçe-başakşehir ziraat türkiye kupası finali ne zaman