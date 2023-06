Jorge Jesus: Geleceğimle ilgili kararı başkanımıza söyledim

https://sputniknews.com.tr/20230611/jorge-jesus-gelecegimle-ilgili-karari-baskanimiza-soyledim-1072277386.html

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Fenerbahçe 8 senedir hiçbir kupa alamıyor, bu yüzden hepimiz elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz" dedi.Jesus, müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ortak basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Türkiye Kupası'nın her kulüp ve her taraftar için çok değerli ve önemli bir kupa olduğunu söyledi.Türkiye'nin bu tarz finaller oynamak için çok güzel statlarının olduğunu kaydeden Jesus, şöyle konuştu:Jesus, takım olarak uzun süreden beri kupa almamanın bir baskı yarattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Taraftarların her takım için çok önemli olduğunu aktaran Jesus, kendileri için de yarın taraftar desteğinin çok önemli olacağını söyledi.Jesus, yarın taraftarlarının kendilerini motive edeceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:Ligin geride kaldığını ifade eden Jesus, "Ama yarın eğer kupayı kazanırsak kafamdaki fikir değişmeyecek. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra bu sezonu kesin başarılı olarak değerlendirmem. Çünkü benim için başarılı sezon demek, 2 kupayı birden almak demek. Dolayısıyla sadece kupayı almak, kendimi başarılı görmeme yetmez" şeklinde konuştu.

