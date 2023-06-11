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Türk Boğazları'ndan geçişte ülkeye döviz girişini artıracak tarihi adım
Türk Boğazları'ndan geçişte ülkeye döviz girişini artıracak tarihi adım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretleri konusunda ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım attıklarını belirterek... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T13:23+0300
2023-06-11T13:33+0300
ekonomi
boğaz
dolar
zam
montrö
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramaksızın geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Geçen yıl, 39 yıl sonra ilk kez yaptıkları boğazlardan ülkeye döviz girişini artıracak ücret artışına 1 Temmuz itibarıyla yeni bir artış daha getirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Yeni fiyat güncellemesiyle birlikte uluslararası gemiler Türk Boğazları'nı geçerken yeni belirlenen rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlardan geçecek" bilgisini paylaştı. 'Düzenleme Montrö Sözleşmesi'ne uygun' Bakan Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile belirlenen kuralların uygulandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0.8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4.08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4.42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz." Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türk Boğazları'ndan uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da 'altın frank' esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kalıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık bu fiyatları her sene güncelleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Uraloğlu, fiyat güncellemesine örnek de vererek şunları kaydetti: "10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemi toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. Bu ücret, ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükselmiş oldu. 1 Temmuz'da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu artışla döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230605/bogazlardan-gecislere-zam-geliyor-1072049152.html
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boğaz, dolar, zam, montrö, abdulkadir uraloğlu, liman
boğaz, dolar, zam, montrö, abdulkadir uraloğlu, liman

Türk Boğazları'ndan geçişte ülkeye döviz girişini artıracak tarihi adım

13:23 11.06.2023 (güncellendi: 13:33 11.06.2023)
© AATürk Boğazları
Türk Boğazları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretleri konusunda ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım attıklarını belirterek, "Gemilerden daha önce net ton başına 0.80 dolar alınırken, şimdi 4.42 dolar alınacak" ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramaksızın geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenlendiğini duyurdu.
Geçen yıl, 39 yıl sonra ilk kez yaptıkları boğazlardan ülkeye döviz girişini artıracak ücret artışına 1 Temmuz itibarıyla yeni bir artış daha getirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Yeni fiyat güncellemesiyle birlikte uluslararası gemiler Türk Boğazları'nı geçerken yeni belirlenen rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlardan geçecek" bilgisini paylaştı.

'Düzenleme Montrö Sözleşmesi'ne uygun'

Bakan Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile belirlenen kuralların uygulandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0.8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4.08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4.42 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türk Boğazları'ndan uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da 'altın frank' esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kalıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık bu fiyatları her sene güncelleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
TÜRKİYE
Boğazlardan geçişlere zam geliyor
5 Haziran , 17:56
Bakan Uraloğlu, fiyat güncellemesine örnek de vererek şunları kaydetti: "10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemi toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. Bu ücret, ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükselmiş oldu. 1 Temmuz'da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu artışla döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz."
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