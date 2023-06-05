https://sputniknews.com.tr/20230605/bogazlardan-gecislere-zam-geliyor-1072049152.html
Boğazlardan geçişlere zam geliyor
Boğazlardan geçişlere zam geliyor
1936'da imzalanan ve Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren Montrö Boğazlar Sözleşmesi... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T17:56+0300
2023-06-05T17:56+0300
2023-06-05T17:56+0300
türkiye
boğaz
istanbul boğazı
çanakkale
çanakkale boğazı
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Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, temmuz ayı itibari ile tahıl ticareti dahil çok amaçlı ticari gemilerin Boğazlardan geçişinden ton başına 4.42 dolar geçiş ücreti alınacağı öğrenildi.Bu artışın hazineye ek 900 milyon dolar getirmesi bekleniyor.Tutar, Boğazlardaki seyrüseferi düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin 1936'da imzalanmasından bu yana altın frangı esas alınarak hesaplanıyor.En dikkat çekici nokta ise, bundan böyle altın frangı sabitlenmeyerek her yılın haziran ayı sonunda, yani 1 Temmuz itibarıyla ücretin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından güncellenmesi kararlaştırıldı.Geçen yılın ekim ayında Türkiye ticari gemilerin Boğazlardan geçiş ücretini beş kat artırmıştı.
türkiye
çanakkale
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boğaz, istanbul boğazı, çanakkale, çanakkale boğazı
boğaz, istanbul boğazı, çanakkale, çanakkale boğazı
Boğazlardan geçişlere zam geliyor
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1936'da imzalanan ve Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından gemi geçiş ücretini yüzde 8.3 artırarak ton başına 4.42 dolara çıkartacak.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, temmuz ayı itibari ile tahıl ticareti dahil çok amaçlı ticari gemilerin Boğazlardan geçişinden ton başına 4.42 dolar geçiş ücreti alınacağı öğrenildi.
Bu artışın hazineye ek 900 milyon dolar getirmesi bekleniyor.
Tutar, Boğazlardaki seyrüseferi düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin 1936'da imzalanmasından bu yana altın frangı esas alınarak hesaplanıyor.
En dikkat çekici nokta ise, bundan böyle altın frangı sabitlenmeyerek her yılın haziran ayı sonunda, yani 1 Temmuz itibarıyla ücretin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından güncellenmesi kararlaştırıldı.
Geçen yılın ekim ayında Türkiye ticari gemilerin Boğazlardan geçiş ücretini beş kat artırmıştı.