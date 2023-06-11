https://sputniknews.com.tr/20230611/tff-baskani-buyukeksi-ulkemiz-ekonomisine-200-milyon-dolara-yakin-doviz-girisi-oldu-1072300284.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu

TFF Başkanı Büyükekşi: Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Büyükekşi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Türkiye'nin büyük bir başarıyla ev... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T19:03+0300

2023-06-11T19:03+0300

2023-06-11T19:07+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

final

inter

maç

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

manchester city

city

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan ve İngiliz ekibinin şampiyonluğu ile tamamlanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında karşılaşmayı ve organizasyonu değerlendirdi.Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine daha başarıyla ev sahipliği yapmanın önemine değinen Büyükekşi, "Spor, özellikle futbol sanat ve bilim gibi ülkelerin yumuşak gücü olarak kabul ediliyor. Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin marka değerine doğrudan katkısı olan bir organizasyon oldu. Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapmış olmamız özellikle 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız için turnusol kağıdı oldu. Cumhurbaşkanı'mızın kabulünde UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanı'mıza ev sahipliği ve son derece başarılı organizasyonumuz için teşekkür etti. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünde FIFA Başkanı Infantino, Türkiye'nin büyük organizasyonları başarı ve güvenle yaptığını ifade ederek Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerini iletti" değerlendirmesinde bulundu.Manchester City ile Inter arasındaki final maçının aynı zamanda iki Türk kaptanın karşılaşması olması bakımından bir gurur vesilesi olduğunu anlatan Büyükekşi, "Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi finaline takımlarının kaptanı olarak çıkmaları mutluluk vericiydi. Gururumuz iki sporcumuzu da kupa töreninde sarılarak tebrik ettim. Onlar da Türkiye'de bu finali kaptan olarak oynamaktan gurur duyduklarını ifade etti" şeklinde görüş belirtti.Mehmet Büyükekşi, final dolayısıyla Yenikapı Festival Alanı'nda gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Festivali'ne de vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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uefa şampiyonlar ligi, final, inter, maç, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, manchester city, city