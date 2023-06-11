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TFF Başkanı Büyükekşi: Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu
TFF Başkanı Büyükekşi: Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Büyükekşi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Türkiye'nin büyük bir başarıyla ev... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T19:03+0300
2023-06-11T19:07+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
final
inter
maç
türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
manchester city
city
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan ve İngiliz ekibinin şampiyonluğu ile tamamlanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında karşılaşmayı ve organizasyonu değerlendirdi.Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine daha başarıyla ev sahipliği yapmanın önemine değinen Büyükekşi, "Spor, özellikle futbol sanat ve bilim gibi ülkelerin yumuşak gücü olarak kabul ediliyor. Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin marka değerine doğrudan katkısı olan bir organizasyon oldu. Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapmış olmamız özellikle 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız için turnusol kağıdı oldu. Cumhurbaşkanı'mızın kabulünde UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanı'mıza ev sahipliği ve son derece başarılı organizasyonumuz için teşekkür etti. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünde FIFA Başkanı Infantino, Türkiye'nin büyük organizasyonları başarı ve güvenle yaptığını ifade ederek Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerini iletti" değerlendirmesinde bulundu.Manchester City ile Inter arasındaki final maçının aynı zamanda iki Türk kaptanın karşılaşması olması bakımından bir gurur vesilesi olduğunu anlatan Büyükekşi, "Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi finaline takımlarının kaptanı olarak çıkmaları mutluluk vericiydi. Gururumuz iki sporcumuzu da kupa töreninde sarılarak tebrik ettim. Onlar da Türkiye'de bu finali kaptan olarak oynamaktan gurur duyduklarını ifade etti" şeklinde görüş belirtti.Mehmet Büyükekşi, final dolayısıyla Yenikapı Festival Alanı'nda gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Festivali'ne de vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230611/manchester-city-sampiyonlugu-kutlarken-kulup-antrenoru-marescanin-babasi-istanbulda-kayboldu-1072293409.html
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uefa şampiyonlar ligi, final, inter, maç, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, manchester city, city
uefa şampiyonlar ligi, final, inter, maç, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, manchester city, city

TFF Başkanı Büyükekşi: Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu

19:03 11.06.2023 (güncellendi: 19:07 11.06.2023)
© AATFF Başkanı Büyükekşi
TFF Başkanı Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Büyükekşi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Türkiye'nin büyük bir başarıyla ev sahipliği yaptığını söyledi. Büyükekşi, "Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu" dedi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan ve İngiliz ekibinin şampiyonluğu ile tamamlanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında karşılaşmayı ve organizasyonu değerlendirdi.
Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine daha başarıyla ev sahipliği yapmanın önemine değinen Büyükekşi, "Spor, özellikle futbol sanat ve bilim gibi ülkelerin yumuşak gücü olarak kabul ediliyor. Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin marka değerine doğrudan katkısı olan bir organizasyon oldu. Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapmış olmamız özellikle 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız için turnusol kağıdı oldu. Cumhurbaşkanı'mızın kabulünde UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanı'mıza ev sahipliği ve son derece başarılı organizasyonumuz için teşekkür etti. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünde FIFA Başkanı Infantino, Türkiye'nin büyük organizasyonları başarı ve güvenle yaptığını ifade ederek Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerini iletti" değerlendirmesinde bulundu.
Manchester City ile Inter arasındaki final maçının aynı zamanda iki Türk kaptanın karşılaşması olması bakımından bir gurur vesilesi olduğunu anlatan Büyükekşi, "Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi finaline takımlarının kaptanı olarak çıkmaları mutluluk vericiydi. Gururumuz iki sporcumuzu da kupa töreninde sarılarak tebrik ettim. Onlar da Türkiye'de bu finali kaptan olarak oynamaktan gurur duyduklarını ifade etti" şeklinde görüş belirtti.
Mehmet Büyükekşi, final dolayısıyla Yenikapı Festival Alanı'nda gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Festivali'ne de vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın yoğun katılımı ve mutlulukları hepimizi memnun etti. İngiltere'den ve İtalya'dan maça gelen Manchester City ve Inter taraftarlarının İstanbul'da güvenle ve keyifle vakit geçirmiş olmaları da bizim için çok önemliydi. Dünyanın her yerinden final dolayısıyla misafirimiz vardı ve ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu. Ayrıca son üç finalde yapılan araştırmalar taraftarların yüzde 47'sinin gittikleri ülkelerde finalin olduğu şehir dışında başka şehirleri de ziyaret ederek yüzde 23 oranında ülke ekonomisine ek bir ekonomik katkı sağladıklarını gösteriyor. TFF Başkanı olarak benim ve TFF Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Altıntop'un Şampiyonlar Ligi Finali UEFA Elçisi olmamız da ülkemiz adına bizi ayrıca onurlandırdı. 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylıklarımız için dünya çapında bu organizasyonları ülkemize getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
Manchester City - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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