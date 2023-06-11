Mısır, Sudanlılara vize uygulamaya başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
07:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
07:11
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
07:24
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
07:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
07:46
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
08:16
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
08:29
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
08:44
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
09:29
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
13:10
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
13:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
13:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
14:20
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
14:40
2 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
14:50
2 dk
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
15:00
2 dk
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
15:30
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
16:10
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
16:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
16:30
8 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
17:15
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
17:30
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
17:40
2 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
18:10
3 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
18:20
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
18:45
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
18:50
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
19:15
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
19:45
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
20:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
20:45
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:20
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
13:08
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
13:30
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
13:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
14:09
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
14:31
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
14:47
8 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
15:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
18:10
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230611/misir-sudanlilara-vize-uygulamaya-basladi-1072275538.html
Mısır, Sudanlılara vize uygulamaya başladı
Mısır, Sudanlılara vize uygulamaya başladı
Mısır, "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" amacıyla tüm Sudanlıların ülkeye girişinde vize zorunluluğu getirdi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T03:05+0300
2023-06-11T03:05+0300
dünya
mısır
mısır
mısır dışişleri bakanlığı
afrika
sudan
ahmed ebu zeyd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0c/1044248829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6c088bb86971b46abc23717631849a7e.jpg
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada Kahire yönetiminin, tüm Sudan vatandaşlarının ülkeye girişi için vize almalarını zorunlu kıldığını duyurdu.Kararın Sudanlıların ülkeye gelişini engellemek amacıyla alınmadığının altını çizen Ebu Zeyd, kararın ülkelerindeki krizin üzerinden 50 günden fazla süre geçmesinin akabinde Sudanlıların Mısır'a girişlerini sistemli hale getirmek için alındığını kaydetti.Mısır'ın, ülkelerindeki krizin başladığı günden bu yana 200 bin Sudanlıyı kabul ettiğini anlatan Ebu Zeyd, kriz öncesinde de Mısır'da 5 milyona yakın Sudanlının bulunduğuna dikkati çekti.Son dönemde Sudan tarafında Mısır'a giriş için sahte vizeler düzenlendiği, para kazanmak amacıyla yasa dışı uygulamalara başvurulduğunu kaydeden Ebu Zeyd, Sudan tarafındaki bazı kişi ve çetelerin ülkeye girmek isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını ve Kahire yönetiminin iyi niyetini suistimal ettiklerini belirtti.Ebu Zeyd, bu gelişmeler nedeniyle Mısır makamlarının "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" için vize prosedürlerini yeniden düzenlediği bilgisini paylaştı.Mısır, daha önce Sudanlı kadın, çocuk ve 50 yaş üzeri erkeklerin ülkeye vizesiz girişine izin veriyordu.- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti. HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230603/sudanda-ateskesin-son-gununde-siddetli-catismalar-yasandi-1071987184.html
mısır
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0c/1044248829_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f76cbf4f11aa284f3a7c1ad317bf78a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mısır, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, afrika, sudan, ahmed ebu zeyd
mısır, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, afrika, sudan, ahmed ebu zeyd

Mısır, Sudanlılara vize uygulamaya başladı

03:05 11.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEMısır bayrağı
Mısır bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Abone olTelegram
Mısır, "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" amacıyla tüm Sudanlıların ülkeye girişinde vize zorunluluğu getirdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada Kahire yönetiminin, tüm Sudan vatandaşlarının ülkeye girişi için vize almalarını zorunlu kıldığını duyurdu.
Kararın Sudanlıların ülkeye gelişini engellemek amacıyla alınmadığının altını çizen Ebu Zeyd, kararın ülkelerindeki krizin üzerinden 50 günden fazla süre geçmesinin akabinde Sudanlıların Mısır'a girişlerini sistemli hale getirmek için alındığını kaydetti.
Mısır'ın, ülkelerindeki krizin başladığı günden bu yana 200 bin Sudanlıyı kabul ettiğini anlatan Ebu Zeyd, kriz öncesinde de Mısır'da 5 milyona yakın Sudanlının bulunduğuna dikkati çekti.
Son dönemde Sudan tarafında Mısır'a giriş için sahte vizeler düzenlendiği, para kazanmak amacıyla yasa dışı uygulamalara başvurulduğunu kaydeden Ebu Zeyd, Sudan tarafındaki bazı kişi ve çetelerin ülkeye girmek isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını ve Kahire yönetiminin iyi niyetini suistimal ettiklerini belirtti.
Ebu Zeyd, bu gelişmeler nedeniyle Mısır makamlarının "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" için vize prosedürlerini yeniden düzenlediği bilgisini paylaştı.
Mısır, daha önce Sudanlı kadın, çocuk ve 50 yaş üzeri erkeklerin ülkeye vizesiz girişine izin veriyordu.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti. HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
DÜNYA
Sudan’da ateşkesin son gününde şiddetli çatışmalar yaşandı
3 Haziran , 23:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала