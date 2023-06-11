https://sputniknews.com.tr/20230611/misir-sudanlilara-vize-uygulamaya-basladi-1072275538.html

Mısır, Sudanlılara vize uygulamaya başladı

Mısır, Sudanlılara vize uygulamaya başladı

Mısır, "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" amacıyla tüm Sudanlıların ülkeye girişinde vize zorunluluğu getirdi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T03:05+0300

2023-06-11T03:05+0300

2023-06-11T03:05+0300

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Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada Kahire yönetiminin, tüm Sudan vatandaşlarının ülkeye girişi için vize almalarını zorunlu kıldığını duyurdu.Kararın Sudanlıların ülkeye gelişini engellemek amacıyla alınmadığının altını çizen Ebu Zeyd, kararın ülkelerindeki krizin üzerinden 50 günden fazla süre geçmesinin akabinde Sudanlıların Mısır'a girişlerini sistemli hale getirmek için alındığını kaydetti.Mısır'ın, ülkelerindeki krizin başladığı günden bu yana 200 bin Sudanlıyı kabul ettiğini anlatan Ebu Zeyd, kriz öncesinde de Mısır'da 5 milyona yakın Sudanlının bulunduğuna dikkati çekti.Son dönemde Sudan tarafında Mısır'a giriş için sahte vizeler düzenlendiği, para kazanmak amacıyla yasa dışı uygulamalara başvurulduğunu kaydeden Ebu Zeyd, Sudan tarafındaki bazı kişi ve çetelerin ülkeye girmek isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını ve Kahire yönetiminin iyi niyetini suistimal ettiklerini belirtti.Ebu Zeyd, bu gelişmeler nedeniyle Mısır makamlarının "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" için vize prosedürlerini yeniden düzenlediği bilgisini paylaştı.Mısır, daha önce Sudanlı kadın, çocuk ve 50 yaş üzeri erkeklerin ülkeye vizesiz girişine izin veriyordu.- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti. HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230603/sudanda-ateskesin-son-gununde-siddetli-catismalar-yasandi-1071987184.html

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mısır, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, afrika, sudan, ahmed ebu zeyd