https://sputniknews.com.tr/20230603/sudanda-ateskesin-son-gununde-siddetli-catismalar-yasandi-1071987184.html

Sudan’da ateşkesin son gününde şiddetli çatışmalar yaşandı

Sudan’da ateşkesin son gününde şiddetli çatışmalar yaşandı

Sudan ordusu ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ateşkesin son gününde başkent yakınlarında çatışmalar sürdü. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T23:25+0300

2023-06-03T23:25+0300

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dünya

sudan

çatışma

ateşkes

hızlı destek kuvvetleri (hdk)

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Taraflar, başkent Hartum’un batısındaki Umdurman ile kuzeyindeki Bahri’de top ile ağır ve hafif silahlarla çatıştı.Şiddetli çatışmalar nedeniyle bazı evler yıkıldı, bölgede yaşayanlar daha güvenli bölgelere kaçtı.Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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sudan, çatışma, ateşkes, hızlı destek kuvvetleri (hdk)