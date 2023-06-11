https://sputniknews.com.tr/20230611/kuran-kursunda-dagitilan-yemekten-400-kisi-zehirlendi-1072304352.html
Kuran kursunda dağıtılan yemekten 400 kişi zehirlendi
Kuran kursunda dağıtılan yemekten 400 kişi zehirlendi
Trabzon’un Arsin ilçesinde bulunan Yeşilyalı Kuran Kursu'nda düzenlenen icazet merasiminde öğle saatlerinde dağıtılan yemekten yiyen yaklaşık 400 kişi... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T21:46+0300
2023-06-11T21:46+0300
2023-06-11T21:46+0300
türkiye
trabzon
kuran
kuran kursu
zehirlenme
yemek
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Alınan bilgiye göre, bugün Trabzon Arsin'deki Yeşilyalı Kuran Kursu'nda hafızlık merasimi düzenlendi. Düzenlenen merasim sonrası etkinliğe katılan yaklaşık 400 misafire pilav, et kavurma, ayran ve tatlıdan oluşan ikramlarda bulunuldu. Organizasyon sonrasında etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişi yaşadıkları mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi ve Arsin Sağlık Ocağı'na başvurdu.Hastanelere başvuran hastalar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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trabzon, kuran, kuran kursu, zehirlenme, yemek
trabzon, kuran, kuran kursu, zehirlenme, yemek
Kuran kursunda dağıtılan yemekten 400 kişi zehirlendi
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Trabzon’un Arsin ilçesinde bulunan Yeşilyalı Kuran Kursu'nda düzenlenen icazet merasiminde öğle saatlerinde dağıtılan yemekten yiyen yaklaşık 400 kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, bugün Trabzon Arsin'deki Yeşilyalı Kuran Kursu'nda hafızlık merasimi düzenlendi.
Düzenlenen merasim sonrası etkinliğe katılan yaklaşık 400 misafire pilav, et kavurma, ayran ve tatlıdan oluşan ikramlarda bulunuldu.
Organizasyon sonrasında etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişi yaşadıkları mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi ve Arsin Sağlık Ocağı'na başvurdu.
Hastanelere başvuran hastalar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.