https://sputniknews.com.tr/20230611/kuran-kursunda-dagitilan-yemekten-400-kisi-zehirlendi-1072304352.html

Kuran kursunda dağıtılan yemekten 400 kişi zehirlendi

Kuran kursunda dağıtılan yemekten 400 kişi zehirlendi

Trabzon’un Arsin ilçesinde bulunan Yeşilyalı Kuran Kursu'nda düzenlenen icazet merasiminde öğle saatlerinde dağıtılan yemekten yiyen yaklaşık 400 kişi... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T21:46+0300

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türkiye

trabzon

kuran

kuran kursu

zehirlenme

yemek

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Alınan bilgiye göre, bugün Trabzon Arsin'deki Yeşilyalı Kuran Kursu'nda hafızlık merasimi düzenlendi. Düzenlenen merasim sonrası etkinliğe katılan yaklaşık 400 misafire pilav, et kavurma, ayran ve tatlıdan oluşan ikramlarda bulunuldu. Organizasyon sonrasında etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişi yaşadıkları mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi ve Arsin Sağlık Ocağı'na başvurdu.Hastanelere başvuran hastalar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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